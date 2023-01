RADICALES QUIEREN SECUESTRAR AL ESTADO CON APOYO INTERNACIONAL

By

El 70% de peruanos considera que Dina Boluarte NO debe renunciar. Por ello sólo pregunto, cuál es la diferencia entre una encuesta y un sondeo: son como las salchichas, muy ricas hasta que uno descubre cómo las hacen… por ello no creo en la encuesta de Cuarto Poder, sin antes saber quién diablos está pagando.

Encuestas y sondeos para todo los gustos!

Más aún cuando se trata de los mismos!!!

Me preocupa, la situación del país en vez de ver un maquillaje de la prensa vendida. Es qué la mayoría de peruanos NO sabe lo que está a en juego hoy en nuestro país? Qué nos pasa? Primero debemos entender que ANOMIA significa, AUSENCIA DE LEY!!! Anómico tiene el sentido de «alegal», y no hay que confundirlo con algo «ilegal» (contrario a la ley). Que la palabra «anomia» (o «anomía», como aparece en algunas ocasiones) se forma por analogía con otras en las que interviene la misma formación originaria del griego: «autonomía» (ley propia), «heteronomía» (ley ajena), «teonomía» (ley divina), «eleuteronomía» (ley de la libertad)… pues bien, André Ladande consideró dos usos del término «anomia»: uno procedente de Guyau, en su esbozo de una moral sin obligación ni sanción, según el cual vendría a ser la «ausencia de ley fija» y se distancia del concepto kantiano de autonomía; en otro sentido, procedente de Durkheim (uno de los padres de la sociología moderna, junto a Weber y Marx), sería anomia un estado de «desarreglo» y de falta de coordinación.

Segundo: porqué me preocupa, pues la ANOMIA nos invadió y podría convertirse en pandemia tipo ANARQUIA y ESCALAR fácilmente EN CONFRONTACIÓN GENERALIZADA o en UNA GUERRA CIVIL que NADIE QUIERE ENTRE PERUANOS por que todos perderíamos. Por culpa de ese 50% de peruanos del padrón electoral que no asistió a elegir presidente en las últimas elecciones y ahora con la soga al cuello se quejan y lloran como plañideras.Y no es una exageración, veamos razones sin apasionamiento al calor de las asonadas orquestadas contra la democracia y estado de derecho. La anomia es un concepto utilizado por el sociólogo francés Emile Durkheim en su libro Le Suicide (París, 1897), para designar un orden social desarticulado con respecto a las normas y leyes. El término ha recobrado actualidad como consecuencia de la ya larga transición que se da entre el descenso por la corrupción generalizada de últimos gobiernos en el país: Ollanta Humala, PPK, Vizcarra, Sagasti, Castillo y su exaliada Dina Boluarte, a quien tildan de «la usurpadora» y piden su renuncia, cierre de Congreso.

Como toda transición, el periodo de anomia produce desarticulaciones políticas, personales, pérdidas de identidad social y desocupación laboral, y sobre todo piconeria de quienes pierden el poder político y granjerías.