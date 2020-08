La colina, que se encuentra solo en la yema de los huevos, es una fuente importante de nutrición que podemos estar descuidando. “El cuerpo puede sintetizar una pequeña cantidad de este nutriente, pero no lo suficiente como para satisfacer sus necesidades”, dice la nutricionista Allison Knott, a Eat This, Not That!. Por lo tanto, es necesario ingerir huevos para garantizar que tengan los mismos derechos.

“La colina juega un papel en muchas partes del cuerpo, incluido el metabolismo, la función nerviosa y el desarrollo del cerebro”, agrega la profesional.

“Un huevo grande, con la yema, proporciona aproximadamente 145 miligramos de colina, o más de un cuarto del valor diario de 550 miligramos”, dice la nutricionista Lauren Harris-Pincus.

Y, se necesitan más razones, sepa que un estudio publicado en el Journal of Human Kinetics informó que complementar la dieta con colina contribuye a una menor masa grasa en las atletas femeninas y también contribuyó al rendimiento deportivo.