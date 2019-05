Los hermanitos siameses ” Fujimori – Montesinos”, Sendero Luminoso, los caviares y rojetes, la derecha bruta y achorada que se hicieron millonarios en los dos periodos, los periódicos mermeleros, las encuestadoras de la mafia o los periodistas, analistas, opinologos del club de la corrupción?

El c. Carlos Mejía Otero, hace un remembranza que me parece importante reenviar a través de las redes para que los jóvenes sepan parte de la historia y no se dejen sorprender.

RECORDANDO EL 1er GOBIERNO APRISTA.

No se debe escupir al cielo.

Carlos Mejía Otero

Se ha vuelto un lugar común hablar mal del primer gobierno aprista. Es normal que esto lo digan algunos redactores de “El Comercio” o ciertos comentaristas de la televisión. Pero no pueden hacerlo los apristas. En el primer gobierno se realizó un enorme esfuerzo de justicia social en medio de una aguda crisis causada por los anteriores gobiernos y ahondada por el sabotaje terrorista; esfuerzo en el que dieron la vida más de mil militantes del partido, desde ministros hasta alcaldes de pequeños poblados y simples militantes de base.

Entre 1985 y 1990, el aprismo protegió el poder adquisitivo del pueblo. Los perjudicados con el control de cambios y los reajustes monetarios eran los grandes exportadores e industriales. Los empresarios, al no contar con un gobierno dócil y al servicio de sus intereses, lo saboteaban fomentando la escasez en los mercados de los productos de fábrica. Entre 1986 y 1987, la contribución de la empresa privada a la formación bruta de capital fijo, esto es, su participación en las inversiones anuales, que debía ser superior en 18%, estuvo siempre por debajo de la mitad. La estatización de la banca intentada en 1987 tuvo como motivo evitar la fuga de capitales y no desactivar el apoyo estatal a la agricultura y la pequeña empresa en medio de la crisis heredada. Mientras tanto, la capacidad de consumo del trabajador sindicalizado y con estabilidad laboral se mantuvo. Todo esto es fácilmente comprobable.

Por eso en las elecciones generales de 1990, el aprismo estuvo muy cerca de pasar a la segunda vuelta electoral. En la primera vuelta, de un total de 7’837,116 electores, el Fredemo de Mario Vargas Llosa tuvo 2’163,323 votos (32.6%), Cambio 90 de Alberto Fujimori tuvo 1’932,208 votos (29.1%, en parte con votos del aprismo) y el Partido Aprista Peruano con Luis Alva Castro tuvo 1’494,231 votos (22.5%). La Izquierda Unida, dividida, tuvo el cuarto y el quinto lugar, en ambos casos ampliamente rezagada (8.2% tuvo Alfonso Barrantes y 4.7% Henry Pease). Si el primer gobierno aprista fue tan desastroso como algunos aseguran, ¿cómo pudo en abril de 1990 disputar el segundo lugar electoral a Fujimori con solo 6% de diferencia?

Nunca lo olvidemos. Las colas para comprar en forma racionada artículos de primera necesidad empezaron con los militares. Y continuaron bajo Belaunde. El fenómeno de la inflación y el constante aumento del valor de nuestra moneda contra el dólar también empezó con ellos y cayó como un enorme fardo sobre el gobierno aprista en 1985. El tipo de cambio cuando se inició el nuevo gobierno era 17,500 soles por dólar. Belaunde debió cambiar la moneda en febrero de 1985, de sol a inti, para disfrazar la permanente devaluación. Las cifras son fácilmente comprobables. El índice inflacionario creció entre 1981 y 1985 de 73% anual a 110% anual; y a mediados de 1985 apuntaba al 200% anual.

Por supuesto, era urgente limitar el pago de la deuda externa. Pocos recuerdan que para financiar el dispendio faraónico y la demagogia de los generales de la “revolución militar” de 1968-1980, la deuda externa creció de 3,832 millones de dólares en 1972 a 7,384 millones en 1976. Desde 1977, el servicio de la deuda externa representó el 40% de los ingresos por exportaciones. Era imposible pagarla sin debilitar fuertemente la economía nacional. Reducir el pago del servicio de la deuda al 10% permitía estabilizar el país y recuperar el proceso de crecimiento.

Frente a esta aguda crisis heredada, el gobierno aprista se propuso unir a los peruanos para retomar el camino del desarrollo. Controlar la economía sin aplicar medidas de “shock” y sin debilitar el empleo ni el consumo. En su primera etapa el plan tuvo éxito. El PBI mantuvo su crecimiento y la inflación se redujo de 158% en 1985 a 63% en 1986. Pero la economía no es automática. Si los actores políticos no colaboran el proceso se detiene. En contra del gobierno aprista estaban los grandes poderes financieros internacionales, la derecha “bruta y achorada”, los antiapristas de siempre en la administración pública y en los medios de comunicación, y los agitadores comunistas de todo pelaje. No solo Sendero y el MRTA. También estaban aquellos grupos de Izquierda Unida que fomentaban huelgas violentas y, como el PUM de Javier Diez Canseco (oscuro personaje que algunos, haciendo gala de ignorancia, quieren santificar), que desde su Congreso de fundación de 1983 había acordado “preparar personal, material y políticamente el brazo armado del partido”.

Ante todos estos obstáculos el gobierno realizó una amplia obra social. No fue el gobierno de un “loquito” ni un conjunto de improvisaciones. Fue el gobierno de un partido comprometido con los ideales de pan y libertad. Que nadie lo olvide. Por eso realizó, entre otras muchas, estas obras:

El Estado al servicio del pueblo: Creó el 28 de octubre de 1985 tres organismos muy importantes de apoyo a las políticas sociales del Estado, con participación de personalidades independientes: el Consejo Nacional para la Protección de la Salud Ambiental (fue el primer organismo de este tipo en la historia del país), el Instituto Nacional de Desarrollo de la Salud y el Consejo Nacional de Bienestar para la Participación Social.

Primer gabinete con ministras. El 29 de junio de 1987 fue nombrado el primer gabinete de ministros que tuvo mujeres (Mercedes Cabanillas Bustamante, ministra de Educación e Ilda Urízar Pesoni, ministra de Salud).

Creación de la ONAM (Oficina Nacional de la Mujer) el 18 de agosto de 1987. Órgano Interno del Ministerio de la Presidencia con Carácter Multisectorial y Descentralizado. Es el primer organismo estatal especializado en la atención a los problemas de la mujer.

Ley de regionalización (Ley Nº 24650, del 19 de marzo de 1987). Una de las leyes más importantes de la historia de la República, que cambió nuestra organización política y dio poder económico y capacidad de decisión a las provincias y distritos.

Medidas de urgencia para los que más necesitan: Tasas de interés más bajas para el capital de trabajo. Fondo especial de créditos de trabajo de bajo costo para la agricultura.

Rentas con autonomía administrativa para las CORDES (Corporaciones Departamentales de Desarrollo, organismos antes controlados por el Gobierno Militar) y las Microrregiones en las zonas más empobrecidas. Canon portuario para el Callao y todos los puertos de la costa y la Amazonia.

Esto dijo sobre su primer gobierno el ex Presidente Alan García, desde Bogotá, el 10 de enero de 1991: “Yo les pido a los más jóvenes preguntar a quiénes eran mayores en 1985, si no es verdad que en mi gobierno hubo más trabajo, más producción y más libertad. […] Se hicieron cosas positivas como el crecimiento agrario o el empleo, o las grandes obras agrícolas e hidroeléctricas, la regionalización y la protección a los trabajadores”.

Y señaló a Fujimori y Montesinos como los culpables que fabricaron las calumnias contra Alan García y el APRA que hoy los “•caviares” y los que no piensan, recogen: “Ese gobierno que hizo “fábricas de firmas”, que fraguó varias elecciones, que compró parlamentarios y asesinó a tantos peruanos; ese gobierno que amasó la más inmensa fortuna mediante el robo, el chantaje y el narcotráfico, amenazó a algunas personas para obtener denuncias contra mí. Pero Dios no podía permitir que prevaleciera el engaño”. Así es, Dios no lo permitirá. Todo aprista debe estudiar y defender sus dos gobiernos, ambos presididos por Alan García, el genial discípulo de Víctor Raúl.