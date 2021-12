QUIEN PARA EL CIRCO DE PEDROPERU?

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Nadie para el show? Palacio de gobierno vuelve a impedir acceso a fiscalía.

Pedro Castillo en la vida sindical aprendió como armar circo y mentir, para lograr objetivos. Hoy en el poder le miente al país, a sus partidarios, al Congreso, a la fiscalía, al pueblo. Pero, que trata de ocultar que no quiere entregar la agenda presidencial? Temor que descubran sus chanchullos, sus coimas? Como dije hace tres días el presidente «se caga en la noticias», me importa un carajo que los demás no lo entiendan así.

Este gobierno zarrapastroso inepto y corrupto, pone en peligro las normas, reglas y democracia que necesita ser defendida y pide facultades para clavar más impuestos a los cojudignos de siempre. Es el gobierno al que la prensa corrupta con sus guaripoleras se le arrodillan, incluso muchos empresarios que se oponen a los ajustes y reformas, hoy se arrastran para seguir en la mermelada (como en el gobierno del lagarto Vizcarra).

Es el gobierno de izquierda proterruca, que quiere un «narco estado», que tiene secuestrada la educación hace años y deforman a sus alumnos distraídos, es la misma izquierda que hace años viven de sus ONGs financiadas para joder el país y nunca han transparentado sus aportantes. Es la izquierda que vive de la mentira y el «hueveo» de promover justicia.

Hay que ser claros y llamar las cosas por su nombre, sin temor. En nuestro país se ha instalado una mazamorra de seudos políticos con un denominador común de vergonzante mediocridad, incompetencia y corrupción. Todas retroalimentadas se hacen fuertes y se pegan como «lapas», difícil de zafar porque se sienten cómodos del estatus.

No soy «Colón», ni descubro nada, todos saben que el Estado peruano esta tomado por mafias comunistas, fujirratas, chacanas, oportunistas y mercantilistas (las honrosas excepciones no hacen la diferencia, se hacen los tercios: no ven, no escuchan no hablan), estamos camino al desastre… HASTA QUE LAS CALLES HABLEN!

Por ultimo, alguien me puede decir quién contrató por US$ 10 mil al hacker Juan Carlos Ocaña para borrar archivos de los Dinámicos del Centro? Pedro Castillo o Vladimir Cerrón?