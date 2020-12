RAFAEL LOPEZ ALIAGA, es hijo de Fernando López Aliaga y Paula Cazorla. Creció entre cañas de azúcar en Pomalca, Lambayeque. Allí descubrió su vocación de emprendedor. Siendo adolescente arregló un molino viejo y se dedicó a moler y vender azúcar. Tras este primer emprendimiento se abocó a otro: la programación de computadoras, actividad que aprendió de forma autodidacta.

Mientras estudiaba ingeniería civil en la Universidad Pedro Ruiz Gallo fue testigo de la irrupción del terrorismo en esta casa de estudios y de cómo las huelgas le impedían avanzar. Con los ahorros de la venta de azúcar y la programación de computadoras decidió cambiar su rumbo académico. “¿Cuántos años de estudio en ingeniería industrial puedo pagar con estos ahorros?”, preguntó en la Universidad de Piura. Estudió, a marcha forzada, una carrera de seis años en solo cuatro.

Culminados sus estudios tuvo varios trabajos que le marcaron el camino en las finanzas, llegando a ser Gerente de Créditos Corporativos en Citibank, y luego, a fundar PeruVal, una empresa de valores que rápidamente se convirtió en la número 1 del país.

Defensor de la Vida está contra el Aborto

Un ingeniero de 61 años, empresario, ex secretario general de Solidaridad Nacional, miembro del Opus Dei, contrario al aborto, a la legalización de la marihuana, al matrimonio gay, etc.

“Si soy religioso o no. Creo en Dios, soy católico. Es lo lógico (tener un vínculo con la religión). No tener vínculo con un Dios, creador, redentor me parece una locura. Hay figuras jurídicas para darle los derechos (a los homosexuales), no pueden casarse porque son palabras que no van. Esos desvíos me preocupan, no quisiera eso para el Perú”, señaló sobre el matrimonio homosexual.

Dirige a 4 mil personas en el grupo Acres, creando los mejores hoteles y trenes del mundo (en Cusco, Puno y Arequipa), hidroeléctricas, galerías comerciales (CompuPalace) y colegios sin fines de lucro. Y también ha sido regidor de la Municipalidad de Lima.

“No te metas a hacer política si no tienes madurez y tu vida organizada”, fue el consejo que Rafael recibió de su padre y que ha seguido al pie de la letra. Hoy ha renunciado a 42 empresas y sabe que el camino a la Presidencia de la República no será fácil. “Lo hago por amor y entrega al Perú”.

Denunciará a Vizcarra por Genocidio

El candidato de Renovación Popular sostuvo en Huamanga “Vamos a denunciar penalmente por genocidio al ex presidente Martín Vizcarra. Los peruanos no podemos permitir que los gobernantes de turno nos mientan y pongan en riesgo la salud de nuestros compatriotas. Vamos a iniciar las acciones judiciales contra el ex mandatario como un acto de desagravio contra el país”.

Rafael López Aliaga. tiene entres sus eslogan de campaña el siguiente:

¡Un presidente para las familias que más ayuda necesitan!