“En los titulares internacionales hay quienes recuerdan el colapso de Lehman Brothers en 2008, aunque los analistas no han establecido un paralelo en este momento”, dice Ramiro Loureiro.

El analista de mercado Marco Silva consideró que “no es la cuestión de que la deuda de 300 mil millones de dólares esté ampliamente extendida por los bancos a nivel mundial, sino el hecho de que no haya habido una posición inequívoca del gobierno chino de que salvará a la empresa, lo que abre la puerta a un default gigantesco que tendrá consecuencias sobre la economía china, la confianza en el mercado chino e indirectamente – y, en parte, directamente – en el mercado mundial”.

El dólar americano no tiene ningún respaldo

