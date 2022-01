QUIEN DICE LA VERDAD NO DIFAMA

By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

se

Por qué Grupo El Comercio querella a periodista Hugo Guerra?

Es que en el Perú no existe la libertad de expresión, libertad de información? A los poderosos no se les puede tocar? Por un lado Grupo El Comercio, en su EDITORIAL defiende la libertad de prensa en el caso de «plata como cancha» Acuña y por OTRO LADO QUERELLA a su ex director periodista HUGO GUERRA según ellos por DIFAMAR AL PROGRAMA CUARTO PODER, calificando

entre otros como «Poder de Cuarta».

La audiencia será el próximo 25 Enero.

Nos debe quedar claro, o se defiende principios y libertades sin importar si es tu amigo o no, pobre o rico, blanco o negro, etc. o se acomoda a sus ya conocidos intereses? Los periodistas que llevamos varias décadas en el hombro sabemos cómo es, en muchos gobiernos sufrimos su persecución.

Es hora que se sienta la presencia de la FPP, CPP y periodistas en general, todos unidos debemos estar presente este martes 25 de enero en el Poder Judicial, que deberá una vez más administrar justicia en el caso de difamación agravada que enfrenta el colega Hugo Guerra Arteaga contra América TV y el programa Cuarto Poder.

«Hay que decirlo ESTE CASO SOBREPASA AL ABUSO DE PODER COMETIDO CONTRA EL PERIODISTA CHRISTOPHER ACOSTA CONDENADO POR TAN SOLO CITAR EN SU LIBRO PLATA COMO CANCHA A PERSONAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL POLEMICO Y CONTROVERTIDO LIDER DE APP, CESAR ACUÑA».

Ahora, en esta ocasión y bajo los mismos principios de libertad de opinión y expresión el periodista Hugo Guerra denuncia prácticas indebidas de un medio de prensa de señal abierta y alcance nacional en la politización de la información que influyó los resultados de un sufragio electoral.

«En la segunda vuelta electoral y a semanas del sufragio el programa Cuarto Poder difundió, sin existir siquiera investigación y menos acusación fiscal, un supuesto lavado de dinero por 15 millones de dólares en relación al asesor Joaquin Ramirez».

Hugo Guerra no cuestionó la veracidad o falsedad de aquella noticia, sino la oportunidad en que se difundió y las instancias omitidas. No solamente por no estar comprobada, sino porque influenció en la voluntad popular ingresando a millones de ciudadanos a escasos días de un proceso electoral lo cual favoreció por escaso margen al candidato Pedro Pablo Kuschynski».

El periodista se refirió al programa Cuarto Poder con el adjetivo de «Poder de Cuarta» y fundamentó su expresión en el conocimiento de la línea editorial del programa y del conglomerado de prensa al haber sido funcionario de confianza y periodista colaborador de dicha corporación por muchos años. Inclusive sugirió que en todo caso la noticia debía ser corroborada e investigada por las autoridades competentes antes de ser emitida como cierta en medio de un proceso electoral.

Esta demás señalar que ejerció su derecho fundamental consagrado en el artículo 2, numeral 4 de nuestra Constitución Política (Derechos fundamentales de la persona) :

«A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley».

Todos sabemos que son públicas las desavenencias en la propia televisora entre la línea editorial y su directorio y propietarios ya que no es un secreto que debido a ello dos directoras periodísticas, Laura Puertas y Clara Elvira Ospina, así como otros periodistas, hayan sido sucesivamente despedidos por los conflictos internos y la obligación periodística en la responsabilidad con el público de garantizar una difusión de hechos fidedignos y corroborados.

«OJO, aún en las especiales circunstancias de aquel momento de una estrecha votación electoral. Más cuando Grupo El Comercio quiere transparentar una linea pluralista y respeto a la libertad de expresión que no la tiene».

Estaremos presente en el Poder Judicial este 25 de enero, que deberá administrar justicia en manos de la juez Judith Villavicencio del 39° Juzgado Penal de Lima donde se pretendería que Hugo Guerra se retracte de sus derechos constitucionales en clara afrenta a su denuncia justificada a la difusión de una noticia que a la luz del momento fue politizada y tendenciosa tal como los hechos lo han demostrado.

Por qué este caso es de especial trascendencia? Porque se encuentra en juego el derecho de todo ciudadano a su libertad de expresión, acceso a información imparcial y fidedigna y a tomar consciencia entre lo que significa la libertad de opinión de un medio periodístico de un abuso que confunde libertad con libertinaje.

Esperemos que a la luz de la verdad y la justicia la juez resuelva con arreglo a nuestra Constitución y a los derechos fundamentales de la persona que en ella se consagran.