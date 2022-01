QUE VERGÜENZA, POBRE PERÚ

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Nicolás Lucar otro sobón de «sombrero luminoso».

La entrevista del extrokista Nicolás Lucar al presidente Pedro Castillo es de las cosas mas lamentables del periodismo que he visto en mi vida. Que tal cuajo y falta de respeto del tipejo, que nos refriega en la cara pelada la frase que acuñó Don Luis Miró Quesada de la Guerra: «El periodismo puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios».

Más aun cuando Lucar sin desparpajo deja entrever que el Perú tiene que bancarse “el aprendizaje” del presidente Castillo y sus camaradas prosenderistas.

En esta arreglada «media training»- antes de una entrevista con la prensa extranjera- Castillo manifestó, «Yo voy a ser la diferencia, voy a sacar adelante este país. Yo estoy aquí por el Perú y voy a salir por la puerta grande”. Una nueva frase de cliché que leyó en el telepronter para atrapar a cojudignos, después repitió el mismo libreto anterior de la entrevista con el enano Hildebrandt, que parecía un sketch de JB o de Carlos Alvarez.

«Voy a salir por la puerta grande?» un golpe directo de izquierda al hígado, a cómo salieron los expresidentes que fueron investigados y hasta purgaron prisión por casos de corrupción? Seguro, pero nada que rescatar de la entrevista desde la misma «Casa de Pizarro» con el periodista Lúcar?.

Es lindo conocer por dentro Palacio de Gobierno, pero con la cantidad de respuestas que Castillo le debe al «pueblo», no preguntar dónde se sienta, quiénes lo visitan, quién le manda obsequios o porque nombramientos tan cuestionados, hacer al menos una repregunta no es una falta de respeto al país. El país esperaba preguntas concretas y respuestas claras y precisas.

Algunos dirán, entonces es mejor que el presidente Castillo no de más entrevistas. Mejor cuando estaba mudo para los medios de comunicación. ¿Así debemos pensar?

Otros, si va a dar entrevistas como esa , mejor que no las de. Queda peor.

También hay de los que saldrán con el argumento «sólo da entrevistas a los que no le van a preguntar «ni michi» porque se muere de miedo ir a la prensa opositora».

Me queda claro, si queremos otro Jefe de Estado más preparado que no de lastima o vergüenza, con limitaciones e ignorante, arrepentido o justificando su aprendizaje en vez de resolver los graves problemas del país: para no dar vergüenza, mejor que no siga dando entrevistas arregladas…. O cambiemos la constitución:

«Artículo 110.- El Presidente de la República es el Jefe del Estado y personifica a la Nación.

Para ser elegido Presidente de la República se requiere ser peruano por nacimiento, tener más de treinta y cinco años de edad al momento de la postulación y gozar del derecho de sufragio».

Nadie nos garantiza que nuestro país con un presidente más culto, de buena labia, el país de un salto al desarrollo y acabe con la corrupción. Los últimos presidentes del Perú, de lejos han sido mas preparados que Castillo, pero todos están investigados por delitos de corrupción.

Sombrero luminoso una vez más reconoció;

1. Que él no fue preparado para ser presidente ‘nadie lo entrenó’, en contraste de otros gobernantes tuvieron horas o días de inducción.

2.Afirmó no conocer al empresario Samir Abudayeh, cuya empresa ganó el contrato para vender biodiesel a Petroperú. “No sé quién lo atendió, ni en qué momento ingresó, no sé si yo tuve la suerte de estrechar la mano con él, pero tampoco lo conozco al señor».

3.Sobre Karelim López y afirmó que no les une ningún vínculo amical, ni laboral. “Yo la recibí, conversamos un momento sobre que es necesario hacer una convocatoria a los micro y pequeños empresarios, como vienen muchas personas a hablar de cosas así; pero jamás se me pasó por la cabeza que era una persona que detrás de ella habían cosas interesadas”.???

Etc etc….

Nada nuevo en el horizonte…