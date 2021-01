Debemos ser claros y precisos, las vacunas de Pfizer/BioNtech, Moderna y Oxford/AstraZeneca son las tres primeras que han llegado a los ciudadanos europeos. A pesar que entre ellas hay diferencias sustanciales, desde su composición a su eficacia, pasando por su precio y dificultad de conservación y distribución.

Cuales son las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas? Se precisa que en la mayoría de países las autoridades sanitarias no permiten elegir qué vacuna se les administra, por razones logísticas.

1.La Tecnología ARN/ mensajero

Tanto la vacuna de Pfizer como la de Moderna utilizan la innovadora tecnología del ARN mensajero. Esta tecnología consiste, en pocas palabras, en enseñar a nuestras células cómo producir una proteína, que es la que hace reaccionar al sistema inmunitario.

La vacuna de AstraZeneca utiliza una técnica más tradicional, pues se ha fabricado usando una versión atenuada del virus que provoca el resfriado común de los chimpancés. Ese virus ha sido alterado genéticamente con un gen de una proteína del coronavirus para provocar la reacción inmune del organismo. También se ha modificado para impedir que pueda reproducirse en el cuerpo humano.

2.Pfizer y Moderna, más eficaces

En cuanto a la eficacia, las de Pfizer y Moderna alcanzan cifras de inmunización de alrededor del 95 %, mientras la de AstraZeneca es de poco más del 70 %, aunque puede llegar al 90% en determinadas condiciones.

3.AstraZeneca, más barata y fácil de conservar

El precio inclina la balanza del lado de la de AstraZeneca, pues las de Pfizer y Moderna son mucho más caras: pueden costar hasta 31 euros por dosis, teniendo en cuenta que se necesitan dos por persona. AstraZeneca se ha comprometido a no sacar beneficios hasta que termine la pandemia y a mantener su vacuna accesible a bajo coste para los países en vías de desarrollo.

4.El frío extremo estorba la vacuna de Pfizer

Las condiciones de almacenamiento, transporte y manipulación también benefician a la vacuna AstraZeneca, ya que puede sobrevivir durante 6 meses en un refrigerador estándar. El gran incoveniente de la de Pfizer es que necesita una cadena de frío extremo, con temperaturas entre 70 y 80 grados bajo cero. La de Moderna puede permanecer estable durante 30 días a una temperatura de entre dos y ocho grados, aunque para períodos más largos tendrá que ser congelada a 20 grados bajo cero.

5.La Unión Europea ya ha comprado decenas de millones de estas vacunas y está trabajando en el reto de su distribución, pero no son las únicas, pues pisándoles los talones surgen las de Johnson & Johnson, Sanofi, muy atrás llegan las vacunas china y rusa que son una incógnita. Para que la OMS tenga una posición sobre las vacunas de Rusia y China tiene que ver los datos específicos. Deben colabor y transmitan todos sus datos para que pueda ofrecer una opinión rápida sobre sus productos”, declaró un alto funcionario de la OMS en Ginebra, Bruce Aylward.

