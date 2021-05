Cada ambiente de trabajo tiene características diferentes dependiendo del servicio que se ofrezca. Por ejemplo: puede que en una academia de idiomas el personal tenga dudas sobre una palabra puntual. En una oficina donde se hacen traducciones también se puede presentar el mismo dilema, con la diferencia de que no se va a enseñar palabras a terceros, sino que se van a usar para traducir textos. Tal vez en un momento dado un traductor lee un concepto que no había visto antes y necesita consultar con compañeros de trabajo para confirmar lo que cree que significa la palabra. Aunque se puedan usar buscadores en línea, los resultados no se comparan con la experiencia vivencial que tenga un profesional que haya vivido en un país determinado. Por otro lado, un problema bastante recurrente es el apuro por cumplir con los lapsos de entrega de los clientes. Tal vez hayan solicitado una traducción con urgencia, así que el personal asignado debe avocarse a tenerla lista dentro del tiempo límite. Para ello toman en cuenta el servicio de traducción, aparte de dejar cierta holgura para revisar y corregir cualquier error que se note a posteriori.

¿Cómo es la jerarquía?

Normalmente la jerarquía no se distingue mucho de las oficinas tradicionales, con un supervisor, un gerente y varios empleados. Una oficina de traducciones bien administrada debe contar con un organigrama que detalle las líneas de mando que aplican dentro de la empresa, destacando los departamentos y las funciones de cada trabajador. Toda la estructura jerárquica se coordina dependiendo de la misión y visión empresarial. Por más evidente que pueda resultar para algunos, en ciertos casos toca trabajar en lugares que carecen de una jerarquía definida, lo cual afecta las líneas de comunicación entre el personal, aparte de que complica el seguimiento al trabajo que se realice.

¿Cuáles son los problemas que menos afectan la oficina?

En ocasiones pueden estar reunidos empleados de distintos países, por lo que traen distintos backgrounds u orígenes. Es decir, interpretan el mundo a su manera, de acuerdo a lo que aprendieron en su país natal. En ese sentido, es común que existan diferencias culturales al tratar temas como el uso formal o informal del vocabulario, las interjecciones y hasta los chistes. Lo usual es que una diferencia cultural se preste para varias anécdotas entretenidas, en caso de que se maneje con buena actitud y disposición. Es raro cuando alguna confusión conlleva discusiones acaloradas o entorpece el flujo de trabajo. Ante todo, los empleados deben mantener su profesionalismo en todo momento, respetar las direcciones de sus superiores y tener presente el norte de la empresa. Siempre que exista una duda con alguna metáfora, un símil o cualquier otra estructura presente en el texto de una traducción, lo ideal es presentarla con amabilidad y humildad, debido a que nadie puede conocer todo lo referente a un ámbito profesional. Por último, cabe acotar que ante cualquier inconveniente que no se pueda resolver de forma cordial, se debe recurrir a instancias superiores para canalizarlo.