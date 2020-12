Diciembre es un verdadero desafío y puede ser tentador para aquellos que no resisten los dulces, los alimentos fritos y procesados y terminan participando en comer en exceso. Pero, si está tratando de registrar, de forma natural o mediante la procreación asistida médicamente, debe aprovechar la oportunidad para adoptar un estilo de vida Saudí, manteniendo un equilibrio entre la dieta y el ejercicio físico para mejorar la fertilidad y así lograr la sensación de embarazo. “Hay factores que influyen negativamente en el fertilidad de hombres y mujeres. Es necesario tener cuidado con los excesos”, advierte Catarina godinho, ginecóloga especializada en medicina Reproductiva.

Experto señala principales barreras a la fertilidad

Catarina Godinho, ginecóloga especializada en Medicina Reproductiva

El experto de Ivi Lisboa agrega que la obesidad, el tabaquismo y el alcohol deben evitarse, ya que”condicionan las posibilidades de grabar”. Conozca 7 consejos dirigidos por Catarina Godinho a mujeres y hombres que desean tener hijos, pero aún no lo han logrado.

1. Dieta rica y equilibrada

Manténgase alejado del consumo de tabaco y alcohol, ya que se ha demostrado que daña la fertilidad de hombres y mujeres. Además, también debe evitar los alimentos procesados. Los alimentos naturales son la clave para lograr una dieta Saudí. El consumo debe ser variado, rico en todo tipo de alimentos, incluyendo semillas, granos, legumbres, proteínas animales o legumbres y productos sin refinar, rico en fibra.

“Los alimentos que contienen vitaminas y minerales son esenciales, tales como: ácido fólico (ayuda a prevenir defectos y malformaciones en el feto), DHA – ácido docosahexaenoico (esencial para la salud de nuestro cerebro, ojos y neuronas, además de vigorizar el esperma masculino y promoviendo el equilibrio hormonal en la mujer), Vitaminas B, C, D y e (para control hormonal, protección espermática, desarrollo óseo fetal, entre otras), selenio y calcio “, revela Catarina Godinho.

2. Control o peso

Si elige un alimento variado, rico en productos naturales, no solo obtendrá una dieta saludable, sino que también evitará el exceso de peso corporalmente gran enemigo de la fertilidad. Según Catarina Godinho,”en el tratamiento de Reproducción Asistida, el peso se convierte en un gran obstáculo, pues causa mayor dificultad de la mujer en responder a los medicamentos usados para inducir la ovulación, lo que disminuye las posibilidades de embarazo”.

Además,”también es la principal causa de acantilados obstétricos, ambos durante un mes en cuanto al bebé”. La obesidad conduce a un aumento en las tasas de aborto y duplica el riesgo de morbilidad fetal. Lo contrario también es cierto. “La delgadez extrema puede provocar un problema de ovulación y dificultar el embarazo”.

3. Busque apoyo psicológico

No le teme al niño por ayuda y no se niegue, incluso si encuentra que no necesita apoyo psicológico. El proceso de ser más “no siempre es tan fácil y rápido como queremos”. Tener apoyo en las diversas etapas del tratamiento y tener estrategias para lidiar con esas emociones son “algunos de los temas explorados en una consulta de psicología”.

4. Deshágase de la ansiedad

La relajación física y mental es importante para aquellos que buscan un embarazo. “El ritmo de vida actual es un caldo de cultivo para el estrés está en la ansiedad, por lo que la meditación es un recurso disponible, ya que ayuda a mitigar estos trastornos psicológicos que ocurren a diario “y que aumentan,” a menudo, la incertidumbre, más después de más, de un posible embarazo “.

5. Haz ejercicios físicos

Si se está preparando para recibir una vida dentro de usted, debe estar lo más preparado posible para recibir el embrión. “El ejercicio físico por sí solo no mejora la fertilidad, pero produce beneficios cardiovasculares, metabólicos, endocrinos y neurológicos. También ayuda a reducir el estrés y mejor el sueño para quien practica con frecuencia”, afirma Catarina Godinho.

La práctica de ejercicio físico nos lleva a tener un “cuerpo Saudí”y a optar por”una alimentación más equilibrada”. Por lo tanto, allana el camino para un “sistema de reproducción mejor preparado”. “Sin embargo, es importante encontrar el equilibrio, porque todo lo demás es malo. Cuando sometemos nuestro cuerpo a un esfuerzo intensivo, que requiere un mayor gasto de energía, se produce un cambio en el nivel del hipotálamo, que puede eliminar el proceso de ovulación, que se traduce en amenorrea, por ejemplo. ”

6. No se automedique

“Hable con el médico” que lo acompañe sobre “los medicamentos que toma regularmente” y “no comience ningún medicamento sin el conocimiento del médico”.

7. Duerme bien

Por último, más no menos importante, mantenía un ciclo de sueño saludable. Es “tan importante como la nutrición”. Debemos dormir al menos ocho horas al día. El sueño debe organizarse de manera responsable, siguiendo las rutinas en las que nos levantamos y nos acostamos a la misma hora todos los días. “Dormir en la oscuridad también ayuda al cuerpo a descansar adecuadamente, ya que mejorará la producción de melatonina en nuestro cuerpo. No son solo las horas que dormimos, sino la calidad de nuestro sueño. Además, la melatonina tiene un papel importante No desarrollo de los folículos ováricos”, finaliza la Dra. Catarina Godinho.