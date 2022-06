¿Qué pasa con la ejecución presupuestal en el MINEDU?

Up Next

Luego aparece en la escena nuevamente Saavedra y propone a Flor Pablo denunciada penalmente por el propio MINEDU por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible en agravio del Estado por un monto superior a seis millones de soles. Pero esta historia llega a niveles surrealista, ya que el propio MINEDU contrata a conocido abogado de la progresía Ronald Gamarra para que la defienda de la propia acusación del ministerio, pagándole casi ochenta mil soles de todos los peruanos. Cualquier similitud con el actual abogado del presidente Castillo, no es pura casualidad. También ofreció construir más de mil colegios durante su gestión, nunca se entregó siquiera un colegio del Bicentenario. Luego vinieron las gestione Benavides y Cuenca sin comentarios, dos años sin estudiantes y cero mejoramientos de infraestructuras.

La gestión Vexler fue reemplazada “por el inenarrable Daniel Alfaro…”, como nos cuenta Revoredo en su artículo; responsable de imponer en los textos escolares la ideología de género y mantener contenidos en el currículo nacional indicando que el país no se había dado terrorismo sino lucha armada o conflicto armado, responsable de la convocatoria al I Concurso Internacional de Anteproyectos Arquitectónicos de Catálogos de Escuelas Modulares, proceso que tuvo más de 160 inscripciones y 27 propuestas entregadas, que le costó al sector más de seis millones de soles, pero un único ganador para los cinco nuevos tipos de escuela para las regiones, la empresa FD Arquitectos SAC. Luego en un evento presentando a los ganadores Alfaro aseveró que para el 2021 podremos contar con 2,803 Escuelas Bicentenario que beneficiarán a cerca de un millón de alumnos de todo el país.

No quisiéramos encontrarnos en la realidad que nos relataba la columna de Luciano Revoredo el 22 de marzo de 2019 “MINEDU: Entre corruptos, corruptores e ineptos, que nos relataba la salida del ministro Saavedra por la puerta falsa, después de una gestión cuestionada por las protestas de los padres ante su intransigencia, incapacidad de diálogo y la prepotente imposición de un sílabo escolar a la medida de las oenegés promotoras de la perversa ideología de género. Por otro lado su gestión también se vio empañada por la corrupción y una compra muy cuestionada de computadoras. Claro que al salir quien ingreso de ministra fue Marilú Martens, de ingrata recordación. Cuando Martens salió por la puerta falsa al igual que su predecesor, Saavedra reapareció en las esferas palaciegas para una vez más proponer a Flor Pablo, propuesta en su oportunidad por Saavedra.

El mismo reporte al primer trimestre del presente año solo registraba un avance de 2.3%, y que las mayores asignaciones correspondían para el desarrollo de 131 proyectos de mejoramiento y recuperación de infraestructura educativa, de los cuales 72 no registran certificación presupuestal; mientras que 129 no reportan ejecución de gasto, también se asignaron recursos para el desarrollo de actividades vinculadas a los centros y espacios de monitoreo de emergencias y la adquisición de kits de infraestructura móvil educativa, que incluye módulos educativos tipo aula, mobiliario básico como mesas, sillas, correspondiendo al Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED la contratación de bienes y servicios relacionados con la adquisición, almacenaje y reposición de dichos módulos y mobiliarios. Podría salir alguna autoridad del MINEDU y explicar cómo va el avance del gasto en estos rubros.

Un misógino y homofóbico como Bellido, no garantiza derechos fundamentales

Seguro te interesa Un misógino y homofóbico como Bellido, no garantiza derechos fundamentales

Ex Viceministro de Gestión Pedagógica

By