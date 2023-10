Que jugadores son los que «tocan la pelota» y la convierten en oro?

By

10 Vistas

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Y siguen metiendo goles de toda factura!!!

Cristiano Ronaldo es el mejor de todos, dentro y fuera de la cancha: así les duela a los llorones argentinos (ese cuento que Messi rechazó oferta de 400 millones de árabes sólo por estar con su familia: nadie se lo cree.



Puedo jurar que nadie se atrevio a soñar los miles de millones de dólares que correrían en el mercado del futbol, con cifras salariales estratosféricas. Que Arabia Saudita se posicione como un mercado extremadamente activo para los jugadores y se lleve a los reyes de este deporte, como Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. y Karim Benzema, que Leonel Messi haga lo mismo en EEUU, y sean los futbolistas mejores pagados del mundo en 2023.

Sin discusión alguna, Cristiano Ronaldo y Leonel Messi, son los mejores jugadores de la historia, si alguien tiene duda que busque dos que tengan los números de estas dos bestias. No hay duda, somos privilegiados de haberlos visto jugar, cada uno con sus preferencias.

Ranking de la revista Forbes:

1. Cristiano Ronaldo, se incorporó a Al-Nassr FC en la temporada 2022-2023, y no solo abrió las puertas del mercado Saudita, sino que rompió todos los récords con el mejor contrato en comparación con todos sus compañeros. Ocupa el primer puesto de la tabla y cobra 260 millones de dólares por campaña.

2. «La Pulga», Lionel Messi, volvió a ascender a la segunda posición con un ingreso total de 135 millones de dólares, se convirtió en el primer jugador de la Major League Soccer (MLS) en aparecer entre los diez primeros desde David Beckham en 2012.

3. El brasileño Neymar Jr., que abandonó el París Saint-Germain y se vinculó al Al Hilal Saudita, con el que marcó su primer gol este mes de octubre. Con una lista de patrocinadores extensa, desde Puma, a Konami y RedBull, el futbolista natural de Sao Paulo percibe 112 millones de dólares por temporada.

4. Mbappé, que descendió del número uno en 2022 al cuarto puesto de la lista actual, encabeza la tabla de jugadores afincados en Europa (milita en el París Saint – Germain desde 2017), con unas ganancias de 110 millones de dólares por campaña.

5. Karim Benzema, que la temporada pasada como jugador del Real Madrid no estaba en el «top 10», actualmente, con el escudo del Al Ittihad al pecho, cobra 106 millones de dólares por campaña.

7. Tres jugadores de la Premier League están entre los diez mejor pagados: Erling Haaland (58 millones de dólares) y Kevin De Bruyne (39 millones de dólares), ambos del Manchester City, y Mohamed Salah, del Liverpool (53 millones de dólares).

8. Sadio Mané, uno de los futbolistas más prolíficos de la historia de Senegal, que milita en Al-Nassr, ocupa el octavo lugar con unos ingresos de 52 millones de dólares.

Siguen:

– Harry Kane – el ariete inglés percibe 36 millones de dólares anuales que se reparten en 26 que le paga el Bayern Múnich y 10 millones por sus acuerdos publicitarios entre otros negocios.

-Lewandowski, a sus 35 años, el delantero polaco del Barcelona gana 24 millones de dólares dentro del campo y otros 10 por su actividad publicitaria fuera del mismo, para un total de 34 millones.

Nada que ocultar, hay cinco semi retirados y cinco en la élite mundial, lo cierto es que los que están en «ligas millonarias de retiro» se han ganado a pulso esos grandes sueldos a base de sus extraordinarias carreras, la única competencia que los hace aún activos son en selección nacional.

Aunque suene a una paja, me he preguntado cuánto costaría hoy nuestros inigualables: Perico León, Hugo Sotil, Roberto Chale, Percy Rojas, Julio César Uribe, Patrulla Barbadillo, el cabezón Miflin, Héctor Chumpitaz, etc.

El fútbol es un deporte corto, que requiere mucho sacrificio y disciplina: juegas 10 años y te aseguras la vida y para toda tu familia