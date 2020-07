Un oso joven sorprendió a tres mujeres en un parque ecológico de Chipinque, en Nuevo León, México, y las imágenes son increíbles.

Una de las mujeres en particular suscitó más interés al animal que incluso llegó a abrazar, permaneciendo casi un minuto a su alrededor, antes de decidir seguir su camino.

La mujer pudo mantener la calma, decidió no hacer movimientos bruscos ni huir, comportamiento que resultó tener éxito.

En el video puede ver el momento que se está compartiendo en la red social Twitter.

Here’s another angle where you can see her taking the selfie. Hero. pic.twitter.com/uSWdLVrJPU

