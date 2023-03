QUE HACEN OTORONGOS CON LA PANZA LLENA EN ESTA EMERGENCIA

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Mientras congresistas tragan ricos buffet de 190 soles, el Perú no está preparado para las pandemia, sismos, ciclones, huaicos, SOLO PARA ROBAR, esto demuestra que tenemos un Estado corrompido, socavado y oxidado lleno de clientelismo, sabandijas y sanguijuelas.

Para que sirve «Semana de Representación o Semana de relajo, Semana de derroche, Semana de figuretis, Semana de engordar los bolsillos» en esta emergencia que vive el país?

Cómo vemos está es una practica de viajar a donde les de la gana, por que según ellos su representación es nacional. Acto que permite los abusos y cinismos en viajes de toda índole, fin de año, aniversarios, que se vayan a celebrar las patronales o hacer turismo? Todo pagado con nuestros impuestos. Facil no?

Este mes por ejemplo dada la semana de representación, los congresistas cobrarán su sueldo de 15,600 soles su asignación por función congresal 2,500 y 2,800 soles de viáticos por semana de representación. Cobrar todo y quedarse en casa en plena crisis, desvirtúa la labor de representación. O no?

Existe mucha polémica alrededor de la labor de los congresistas frente a escenarios de crisis, como ahora frente a las lluvias intensas, huaicos, los embates del ciclón Yaku en el norte del país. Y SE VIENE EL NIÑO, FRENTE A ELLO QUE HACEN LOS PADRES DE LA PATRIA? La labor de representación es las menos discutidas (y la menos entendidas, también). Veamos porqué?

1. No debe ser necesario tener en cuenta «que se necesita una semana especial, para realizar esta labor». Se trata de una función que debe ser continua y constante en la gestión parlamentaria. Por eso es que mensualmente reciben un monto adicional de «asignación por función congresal». Así de simple.

2. ¿Qué hacen los congresistas durante la representación? Ahí está el detalle » entre ellos se cubren, se ha reducido a informes con fotos de los congresistas visitando distintas zonas de su región. No existen lineamientos exactos sobre lo que deberían o no hacer en esta función. No hay base de reclamo, ni seguimiento».

3. Una arista de la representación es servir de puente para que otras autoridades puedan obtener respuestas más rápidas en estos momentos de emergencia. Agilizar la entrega de ayuda humanitaria y coordinar la movilización de maquinaria para liberar las zonas afectadas por las lluvias? Gestionar herramientas necesarias con el gobierno central para resolver una problemática en específico o para la agilización de ayuda a localidades afectadas por la crisis?

4. No faltan los congresistas que muestran en fotos problemas que existen en ciertas localidades y que anuncian que harán acciones. Lo malo, nunca demuestran los resultados de sus gestiones o todo quedó en el vacío. Hay otros, que no son buenos ejemplos, «los figuretis que van a tomarse fotos/grabar para hacer llamadas públicos». A mí particularmente, no me parece una acción concreta de representación más allá de la foto».

5. Hay también de los que se aprovechan de la emergencia para generar exhortaciones, a través de sus redes o de medios de comunicación, no me parece una labor de representación efectiva. Los congresistas tienen herramientas, más allá de salir a exhortar o mandar oficios: NO JODAN, TRABAJEN: EL PERÚ LO EXIGE.

Hagan algo: HAY LABORES que se COMPLEMENTAN, entre FISCALIZACIÓN y la REPRESENTACION.

Esto va más allá de twittear críticas, va más allá de recorridos con autoridades locales para notar -una vez más- las falencias en ciertas zonas. Los congresistas, a diferencia de los alcaldes que acaban de ingresar, tienen más tiempo de gestión y deben conocer las problemáticas de su región.

Si esto no funciona, que se vayan todos!