Buscar la respuesta a una de las preguntas más intrigantes de la humanidad, “lo que está más allá de los límites conocidos del universo“, puede dejarte con un dolor de cabeza, según el astrofísico PhD Paul M. Sutter.

El profesor universitario, presentador del podcast Ask a Spaceman, Traducido en español “Pregúntale a un astronauta” y autor de los libros ”Your Place in the Universe” y ”How to Die in Space”, publicó un artículo explicando algunos conceptos en un intento por comprender lo que existe, y si existe, fuera del cosmos.

Definiendo el universo

“Para responder a la pregunta de lo que está fuera del universo, primero necesitamos definir exactamente lo que entendemos por Universo”, dice Sutter. Y explica: “Si entiendes que significa literalmente todas las cosas que podrían existir en todo el espacio y el tiempo, entonces no puede haber nada afuera. Incluso si imaginas que tiene un tamaño finito, lo que está afuera también es parte del universo.”

Pero el cosmos también puede ser infinito en tamaño. En este caso, ni siquiera necesitas preocuparte por este acertijo: el universo, siendo todo lo que existe, es infinitamente grande y no tiene borde, por lo que no hay afuera del que hablar.

Sutter recuerda que, con seguridad, hay una parte externa a nuestro tramo observable del universo: “el cosmos es tan antiguo, y la luz viaja tan rápido. Por lo tanto, en la historia del universo, no hemos recibido luz de todas las galaxias.” El ancho actual del universo observable es de unos 90 mil millones de años luz.

Hasta el infinito y más allá

Los cosmólogos no están seguros de si el universo es infinitamente grande, o simplemente extremadamente grande. Para medir su tamaño, observan su curvatura. “Si el universo es perfectamente plano geométricamente, entonces puede ser infinito. Si es curvada, como la superficie de la Tierra, entonces su volumen es finito”, afirma el Doctorado en Física.

Las mediciones actuales indican que el universo es casi perfectamente plano. Así que sería infinito? No es tan simple: “incluso en el caso de un universo plano, el cosmos no tiene que ser infinitamente grande. Considere, por ejemplo, la superficie de un cilindro. Es geométricamente plana, porque las líneas dibujadas en la superficie permanecen paralelas y todavía tienen un tamaño finito”, explica el autor. Entonces el universo puede ser completamente plano, pero cerrado en sí mismo.

¿Qué hay afuera?

La pregunta más grande, en realidad, es si existe fuera. “Incluso si el universo es finito, no significa necesariamente que haya un borde o un lado externo. Podría ser que nuestro universo tridimensional esté incrustado en una construcción multidimensional más grande”, explica Sutter. Esto sería completamente plausible en algunos modelos exóticos de la física, pero actualmente no hay manera de probar.

“Sé que es un dolor de cabeza, pero incluso si el universo tiene un volumen finito, no necesita estar incrustado en algo”, dice el investigador en el artículo.

Es una cuestión de perspectiva

Al imaginar el universo, es posible pensar en una bola gigante llena de estrellas, galaxias y todo tipo de objetos astrofísicos interesantes, lo que probablemente llevaría a imaginar cómo se vería esto desde el exterior, de la misma manera que un astronauta observa la Tierra desde lejos. Pero, según el autor, el universo no necesita esta perspectiva externa para existir.

“Es totalmente consistente desde el punto de vista matemático definir un universo tridimensional sin requerir un exterior a ese universo”, dice Sutter en el texto. Es como si, cuando imaginamos el universo como una bola flotando en medio de la nada, estuviéramos poniendo una pieza sobre nosotros mismos que las matemáticas no exige.

“Puede parecer imposible existir un universo finito sin nada fuera de él, pero no lo es”, concluye. Pero calma: también puede ser que nuestro universo realmente tenga un “exterior”, solo que no hay nada en matemáticas que afirme que es necesario.