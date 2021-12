¿Qué está pasando en la Defensoría del Pueblo de Huanta?

By

¡Clickear Stars! (Votos: Promedio: )

El señor Richard Olivera Villegas, responsable de la Defensoría del Pueblo de Huanta no contesta las llamadas ni responde los mensajes de Whatsapp que le llegan a su celular. ¿Así atiende a quienes necesitan de su ayuda en esa jurisdicción? La única y última vez que conversamos con él nos dijo que presentáramos una solicitud ante la Defensoría, explicándole lo que solicitábamos en forma detallada porque es su obligación atender a los pobladores pero no cumple con su labor.

El suscrito le sigue enviando mensajes y llamándolo por teléfono pero los lee y no pone comentario alguno. Los funcionarios públicos que reciben un sueldo del Estado están para servir a la ciudadanía, les guste o no. Es su trabajo, su labor y responsabilidad atender a los ciudadanos.

Es lamentable encontrar servidores que no se molestan en contestar las llamadas o escribir, con un le atiendo más tarde, estoy en una comisión de servicios, u otra señal de que se siente una persona escuchada y que verdaderamente está siendo atendido bastaría. Lo único que queda es la queja ante sus superiores. Si no te escucha, si no te defiende, uno se siente desprotegido y burlado.

Olivera Villegas, desde esta humilde columna le escribo para exponer mi denuncia contra el juez de paz letrado de Huanta, LOPEZ JURADO, Edgar Aquiles, y contra los que resulten responsables debido a que se ha dado la orden de que las notificaciones, en plena pandemia, solo sean notificadas por medio presencial, es decir, se ha dejado de lado notificar a los abogados de Huanta, Ayacucho y todo el país, en mi caso de Lima, a través de correo electrónico, casilla SINOE u otro medio virtual.

Los abogados y los ciudadanos están quedando en indefensión, es decir, se está atentando contra un derecho fundamental de todo ciudadano, que es el debido proceso, la no discriminación, y el derecho a la defensa, ya que, en mi caso, por un problema de domicilio procesal, tuve que utilizar el de mi patrocinada, pero ésta lo ha cambiado. Es decir, estoy sufriendo la insensibilidad de las autoridades encargadas de administrar justicia en Huanta, provincia de Ayacucho, pero no encuentro al responsable de la Defensoría, a quien le extendí un escrito exponiéndole mi caso, pero solo encuentro SILENCIO¡¡¡.

Es decir, en vez de actuar inmediatamente escuchando al administrado, no encuentro defensa y solo silencio. Desde aquí hago un llamado al servidor de esta entidad del Estado para que se preocupe y diligencie a favor de los ciudadanos.

Señor Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez que está pasando en la Defensoría del Pueblo sede Huanta?? Ya saben si quieren atención del señor Olivera Villegas acérquense a su despacho; ojalá encuentren ayuda en esa sede defensorial, en donde la población puede presentar sus quejas o consultas sobre el derecho humano, ojalá los atiendan, experiencia que estoy sufriendo.

Mañana seguiremos informando hasta que nos atienda el Defensor de Huanta, hasta mañana, señor Olivera¡¡¡