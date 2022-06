QUÉ ES UN MARKETING DIGITAL >> PORQUE y PARA QUÉ

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

¿Qué es un marketing digital?: Con lo accesible que es Internet hoy en día, ¿me creerías si te dijera que la cantidad de personas que se conectan a Internet todos los días sigue aumentando?

Lo es. De hecho, el uso» constante » de Internet entre los adultos aumentó en un 5% solo en los últimos tres años, según Pew Research. Y aunque lo decimos mucho, la forma en que las personas compran y compran realmente ha cambiado junto con él, lo que significa que el marketing fuera de línea no es tan efectivo como solía ser.

Hablamos mucho sobre el inbound marketing como una forma realmente efectiva de atraer, involucrar y deleitar a los clientes en línea. Pero todavía recibimos muchas preguntas de personas de todo el mundo sobre el marketing digital. Entonces, decidimos responderles. Haga clic en los enlaces a continuación para ir a cada pregunta, o siga leyendo para ver cómo se lleva a cabo el marketing digital en la actualidad.

Un experto en marketing entrante podría decir que el marketing entrante y el marketing digital son prácticamente lo mismo, pero hay algunas diferencias menores. Y en conversaciones con especialistas en marketing y propietarios de negocios en los Estados Unidos, el Reino Unido, Asia, Australia y Nueva Zelanda, he aprendido mucho sobre cómo se observan esas pequeñas diferencias en todo el mundo.

¿Qué es un marketing digital y cómo define una empresa?

En esta etapa, el marketing digital es vital para su negocio y el conocimiento de la marca. Parece que todas las demás marcas tienen un sitio web. Y si no lo hacen, al menos tienen una presencia en las redes sociales o una estrategia de publicidad digital. El contenido y el marketing digital son tan comunes que los consumidores ahora esperan y confían en ellos como una forma de aprender sobre las marcas. Debido a que el marketing digital tiene tantas opciones y estrategias asociadas, puede ser creativo y experimentar con una variedad de tácticas de marketing con un presupuesto limitado.

¿Qué es un marketing digital?: El marketing digital se define por el uso de numerosas tácticas y canales digitales para conectar con los clientes donde pasan gran parte de su tiempo: en línea. Los mejores especialistas en marketing digital tienen una idea clara de cómo cada campaña de marketing digital respalda sus objetivos generales. Y dependiendo de los objetivos de su estrategia de marketing, los especialistas en marketing pueden respaldar una campaña más amplia a través de los canales gratuitos y de pago a su disposición.

Un especialista en marketing de contenidos, por ejemplo, puede crear una serie de publicaciones de blog que generen clientes potenciales a partir de un nuevo libro electrónico que la empresa haya creado recientemente.

¿Qué es un marketing digital?: El comercializador de redes sociales de la empresa podría ayudar a promocionar estas publicaciones de blog a través de publicaciones pagas y orgánicas en las cuentas de redes sociales de la empresa. Quizás el comercializador de correo electrónico cree una campaña de correo electrónico para enviar a quienes descarguen el libro electrónico más información sobre la empresa. Hablaremos más sobre estos especialistas en marketing digital específicos en un minuto.

Hay algunos beneficios importantes del marketing digital:

Puede centrar sus esfuerzos solo en los prospectos con más probabilidades de comprar su producto o servicio. Es más rentable que los métodos de marketing saliente. El marketing digital iguala el campo de juego dentro de su industria y le permite competir con marcas más grandes. El marketing digital es medible. Es más fácil adaptar y cambiar una estrategia de marketing digital. El marketing digital puede mejorar su tasa de conversión y la calidad de sus clientes potenciales. Puede involucrar a las audiencias en cada etapa con el marketing digital.

Vamos a sumergirnos en ellos ahora.

Puede centrar sus esfuerzos solo en los prospectos con más probabilidades de comprar su producto o servicio.

Si coloca un anuncio en la televisión, en una revista o en una valla publicitaria, tiene un control limitado sobre quién ve el anuncio. Por supuesto, puede medir ciertos datos demográficos, incluidos los lectores típicos de la revista o los datos demográficos de un determinado vecindario, pero sigue siendo en gran medida una toma en la oscuridad.

¿Qué es un marketing digital?: El marketing digital, por otro lado, le permite identificar y dirigirse a una audiencia altamente específica, y enviar a esa audiencia mensajes de marketing personalizados y de alta conversión.

Por ejemplo, puede aprovechar las funciones de segmentación de las redes sociales para mostrar anuncios de redes sociales a un público determinado en función de variables como la edad, el sexo, la ubicación, los intereses, las redes o los comportamientos. También puedes utilizar estrategias de PPC o SEO para publicar anuncios a los usuarios que han mostrado interés en tu producto o servicio, o que han buscado palabras clave específicas relacionadas con tu sector.

¿Qué es un marketing digital?: En última instancia, el marketing digital le permite realizar la investigación necesaria para identificar a su persona compradora y le permite refinar su estrategia de marketing a lo largo del tiempo para asegurarse de que está llegando a los prospectos con más probabilidades de comprar.

Lo mejor de todo es que el marketing digital lo ayuda a comercializar a subgrupos dentro de su público objetivo más amplio. Si vendes varios productos o servicios a diferentes compradores, esto es especialmente útil.

Es más rentable que los métodos de marketing saliente.

El marketing digital le permite realizar un seguimiento de las campañas a diario y disminuir la cantidad de dinero que gasta en un determinado canal si no está demostrando un alto retorno de la inversión. No se puede decir lo mismo de las formas tradicionales de publicidad. No importa cómo se desempeñe su cartelera — sigue costando lo mismo, ya sea que se convierta o no para usted.

Además, con el marketing digital, tiene control total sobre dónde elige gastar su dinero. Quizás en lugar de pagar por campañas de PPC, elija gastar dinero en software de diseño para crear contenido de Instagram de alta conversión. Una estrategia de marketing digital le permite pivotar continuamente, asegurando que nunca pierda dinero en canales que no funcionan bien.

¿Qué es un marketing digital?: Por ejemplo, si trabaja para una pequeña empresa con un presupuesto limitado, puede intentar invertir en redes sociales, blogs o SEO, tres estrategias que pueden brindarle un alto retorno de la inversión incluso con un gasto mínimo.

El marketing digital iguala el campo de juego dentro de su industria y le permite competir con marcas más grandes.

¿Qué es un marketing digital?: Si trabaja para una pequeña empresa, es probable que le resulte difícil competir con las principales marcas de su industria, muchas de las cuales tienen millones de dólares para invertir en comerciales de televisión o campañas nacionales. Afortunadamente, hay muchas oportunidades para superar a los grandes jugadores a través de iniciativas estratégicas de marketing digital.

Por ejemplo, puede identificar ciertas palabras clave de cola larga que se relacionan con su producto o servicio, y crear contenido de alta calidad para ayudarlo a clasificar en los motores de búsqueda para esas palabras clave. A los motores de búsqueda no les importa qué marca es la más grande; en cambio, los motores de búsqueda priorizarán el contenido que resuene mejor con el público objetivo.

El marketing digital es medible.

El marketing digital puede brindarle una vista integral de principio a fin de todas las métricas que podrían ser importantes para su empresa, incluidas las impresiones, las acciones, las vistas, los clics y el tiempo en la página. Este es uno de los mayores beneficios del marketing digital. Mientras que la publicidad tradicional puede ser útil para ciertos objetivos, su mayor limitación es la mensurabilidad.

¿Qué es un marketing digital?: A diferencia de la mayoría de los esfuerzos de marketing fuera de línea, el marketing digital permite a los especialistas en marketing ver resultados precisos en tiempo real. Si alguna vez ha publicado un anuncio en un periódico, sabrá lo difícil que es estimar cuántas personas realmente pasaron a esa página y prestaron atención a su anuncio. No hay una forma segura de saber si ese anuncio fue responsable de alguna venta.

Por otro lado, con el marketing digital, puede medir el ROI de casi cualquier aspecto de sus esfuerzos de marketing.

He aquí algunos ejemplos:

Tráfico del Sitio Web

Con el marketing digital, puedes ver la cantidad exacta de personas que han visto la página de inicio de tu sitio web en tiempo real mediante el uso de software de análisis digital, disponible en plataformas de marketing como HubSpot.

También puede ver cuántas páginas visitaron, qué dispositivo estaban usando y de dónde venían, entre otros datos de análisis digital.

Esta inteligencia le ayuda a priorizar en qué canales de marketing dedicar más o menos tiempo, en función de la cantidad de personas que esos canales conducen a su sitio web. Por ejemplo, si solo el 10% de su tráfico proviene de la búsqueda orgánica, sabe que probablemente necesite dedicar algo de tiempo al SEO para aumentar ese porcentaje.

Con el marketing fuera de línea, es muy difícil saber cómo interactúan las personas con su marca antes de que interactúen con un vendedor o realicen una compra. Con el marketing digital, puede identificar tendencias y patrones en el comportamiento de las personas antes de que lleguen a la etapa final del viaje de sus compradores, lo que significa que puede tomar decisiones más informadas sobre cómo atraerlos a su sitio web en la parte superior del embudo de marketing.

Rendimiento de Contenidos y Generación de Leads

¿Qué es un marketing digital?: Imagine que ha creado un folleto de producto y lo ha publicado a través de los buzones de las personas: ese folleto es una forma de contenido, aunque fuera de línea. El problema es que no tienes idea de cuántas personas abrieron tu folleto o cuántas personas lo tiraron directamente a la basura.

Ahora imagine que tiene ese folleto en su sitio web. Puede medir exactamente cuántas personas vieron la página donde está alojada y puede recopilar los datos de contacto de quienes la descargan mediante formularios. No solo puede medir cuántas personas interactúan con su contenido, sino que también genera clientes potenciales calificados cuando las personas lo descargan.

Modelado de Atribución

¿Qué es un marketing digital?:Una estrategia de marketing digital eficaz combinada con las herramientas y tecnologías adecuadas le permite rastrear todas sus ventas hasta el primer punto de contacto digital de un cliente con su negocio.

A esto lo llamamos modelado de atribución y le permite identificar tendencias en la forma en que las personas investigan y compran su producto, lo que lo ayuda a tomar decisiones más informadas sobre qué partes de su estrategia de marketing merecen más atención y qué partes de su ciclo de ventas necesitan refinarse.

Conectar los puntos entre marketing y ventas es muy importante: según Aberdeen Group, las empresas con una sólida alineación de ventas y marketing logran una tasa de crecimiento anual del 20%, en comparación con una disminución del 4% en los ingresos de las empresas con una alineación deficiente. Si puede mejorar el recorrido de su cliente a través del ciclo de compra mediante el uso de tecnologías digitales, es probable que se refleje positivamente en los resultados de su negocio.

Es más fácil adaptar y cambiar una estrategia de marketing digital.

Se necesita mucho trabajo para desarrollar una estrategia de marketing. En general, seguirá con esa estrategia hasta que se complete, permitirá que surta efecto y luego juzgará sus resultados. Sin embargo, las cosas no siempre salen según lo planeado. Puede darse cuenta a mitad de camino de que un cálculo estaba fuera de lugar, una suposición era incorrecta o una audiencia no reaccionó como se esperaba. Ser capaz de pivotar o ajustar la estrategia a lo largo del camino es muy beneficioso porque evita que tenga que comenzar de nuevo por completo.

Ser capaz de cambiar su estrategia fácilmente es un gran beneficio del marketing digital. Adaptar una estrategia de marketing digital es mucho más fácil que otras formas de marketing más tradicionales, como los anuncios publicitarios o la publicidad en vallas publicitarias. Por ejemplo, si un anuncio en línea no se entrega como se esperaba, puede ajustarlo rápidamente o pausarlo para obtener mejores resultados.

El marketing digital puede mejorar su tasa de conversión y la calidad de sus clientes potenciales.

A medida que el marketing digital simplifica la medición de sus esfuerzos de marketing, también simplifica la mejora de su tasa de conversión. Ser capaz de medir la efectividad de cada táctica te ayuda a desarrollar mejores estrategias. Refinar continuamente sus métodos mejora su tasa de conversión. Invertir en marketing en línea garantiza que todo esté optimizado para la mayor cantidad de conversiones.

Además, no todos los clientes potenciales ofrecen el mismo valor para su negocio. El marketing digital le brinda la oportunidad de dirigirse a un público específico que generará clientes potenciales de mayor calidad que tienen más probabilidades de convertirse en clientes. Conectar su negocio con los clientes potenciales más valiosos mejorará directamente su tasa de conversión.

Puede involucrar a las audiencias en cada etapa con el marketing digital.

Es esencial comenzar a involucrar a su audiencia lo antes posible. Hacer una conexión en la primera etapa del viaje del comprador ayuda a impulsar al cliente potencial a través del embudo del cliente. El uso del marketing digital le permite lograr eso de principio a fin y en cada punto intermedio.

¿Qué es un marketing digital?: Los canales en línea le permiten seguir todo el viaje de compra de sus clientes. Comprender y analizar cómo se mueven y operan los clientes es importante para convertir clientes potenciales. El marketing digital le permite rastrearlos a través de ese proceso. E, incluso si no se convierten en las primeras etapas, al menos ayuda a garantizar que hayan establecido una conexión con su negocio.

Tipos de Marketing Digital

¿Qué es un marketing digital?: Aquí hay un resumen rápido de algunas de las tácticas de marketing digital más comunes y los canales involucrados en cada una.

Optimización de Motores de Búsqueda (SEO)

Este es el proceso de optimización de su sitio web para «clasificar» más alto en las páginas de resultados de los motores de búsqueda, lo que aumenta la cantidad de tráfico orgánico (o gratuito) que recibe su sitio web. Los canales que se benefician del SEO incluyen sitios web, blogs e infografías.

Hay varias formas de abordar el SEO para generar tráfico calificado a su sitio web. Estos incluyen:

SEO en la página: Este tipo de SEO se centra en todo el contenido que existe «en la página» cuando se mira un sitio web. Al investigar palabras clave por su volumen de búsqueda e intención (o significado), puede responder preguntas para los lectores y obtener una clasificación más alta en las páginas de resultados de los motores de búsqueda (SERP) que producen esas preguntas.

Este tipo de SEO se centra en todo el contenido que existe «en la página» cuando se mira un sitio web. Al investigar palabras clave por su volumen de búsqueda e intención (o significado), puede responder preguntas para los lectores y obtener una clasificación más alta en las páginas de resultados de los motores de búsqueda (SERP) que producen esas preguntas. SEO fuera de la página: Este tipo de SEO se centra en toda la actividad que tiene lugar «fuera de la página» cuando se busca optimizar su sitio web. «¿Qué actividad que no esté en mi propio sitio web podría afectar mi clasificación?»Podrías preguntar. La respuesta son los enlaces entrantes, también conocidos como backlinks. La cantidad de editores que se vinculan a usted y la «autoridad» relativa de esos editores afectan la clasificación de las palabras clave que le interesan. Al establecer contactos con otros editores, escribir publicaciones de invitados en estos sitios web (y vincular de nuevo a su sitio web) y generar atención externa, puede obtener los vínculos de retroceso que necesita para que su sitio web suba en todas las SERP correctas.

Este tipo de SEO se centra en toda la actividad que tiene lugar «fuera de la página» cuando se busca optimizar su sitio web. «¿Qué actividad que no esté en mi propio sitio web podría afectar mi clasificación?»Podrías preguntar. La respuesta son los enlaces entrantes, también conocidos como backlinks. La cantidad de editores que se vinculan a usted y la «autoridad» relativa de esos editores afectan la clasificación de las palabras clave que le interesan. Al establecer contactos con otros editores, escribir publicaciones de invitados en estos sitios web (y vincular de nuevo a su sitio web) y generar atención externa, puede obtener los vínculos de retroceso que necesita para que su sitio web suba en todas las SERP correctas. SEO técnico: Este tipo de SEO se centra en el backend de su sitio web y en cómo se codifican sus páginas. La compresión de imágenes, los datos estructurados y la optimización de archivos CSS son formas de SEO técnico que pueden aumentar la velocidad de carga de su sitio web, un factor de clasificación importante a los ojos de los motores de búsqueda como Google.

Para obtener un ejemplo de la vida real sobre cómo implementar con éxito el SEO en su estrategia de marketing digital, consulte nuestro estudio de caso sobre Canva aquí:

Marketing de Contenidos

Este término denota la creación y promoción de activos de contenido con el propósito de generar conciencia de marca, crecimiento de tráfico, generación de clientes potenciales y clientes.

¿Quieres aprender y aplicar el marketing de contenidos a tu negocio? Consulta la página de recursos de capacitación en marketing de contenido gratuita de HubSpot Academy.

Los canales que pueden desempeñar un papel en su estrategia de marketing de contenidos incluyen:

Publicaciones de blog: Escribir y publicar artículos en un blog de la empresa lo ayuda a demostrar su experiencia en la industria y genera tráfico de búsqueda orgánico para su negocio. En última instancia, esto le brinda más oportunidades de convertir a los visitantes del sitio web en clientes potenciales para su equipo de ventas.

Escribir y publicar artículos en un blog de la empresa lo ayuda a demostrar su experiencia en la industria y genera tráfico de búsqueda orgánico para su negocio. En última instancia, esto le brinda más oportunidades de convertir a los visitantes del sitio web en clientes potenciales para su equipo de ventas. Libros electrónicos y documentos técnicos: Los libros electrónicos, los documentos técnicos y el contenido de formato largo similar ayudan a educar aún más a los visitantes del sitio web. También le permite intercambiar contenido por la información de contacto de un lector, generar clientes potenciales para su empresa y mover a las personas a través del viaje del comprador.

Los libros electrónicos, los documentos técnicos y el contenido de formato largo similar ayudan a educar aún más a los visitantes del sitio web. También le permite intercambiar contenido por la información de contacto de un lector, generar clientes potenciales para su empresa y mover a las personas a través del viaje del comprador. Infografías: A veces, los lectores quieren que muestres, no que cuentes. Las infografías son una forma de contenido visual que ayuda a los visitantes del sitio web a visualizar un concepto que desea ayudarlos a aprender.

A veces, los lectores quieren que muestres, no que cuentes. Las infografías son una forma de contenido visual que ayuda a los visitantes del sitio web a visualizar un concepto que desea ayudarlos a aprender. Contenido audiovisual: La televisión y la radio son canales populares para el marketing digital. Crear contenido que se pueda compartir en línea como un video o que los oyentes puedan escuchar en la radio puede ampliar enormemente su audiencia potencial.

Marketing en Redes Sociales

Esta práctica promueve su marca y su contenido en los canales de redes sociales para aumentar el conocimiento de la marca, impulsar el tráfico y generar clientes potenciales para su negocio.

¿Qué es un marketing digital?:Si eres nuevo en las plataformas sociales, puedes usar herramientas como HubSpot para conectar canales como LinkedIn y Facebook en un solo lugar. De esta manera, puede programar fácilmente el contenido para varios canales a la vez y también monitorear los análisis desde la plataforma.

Además de conectar cuentas de redes sociales para publicar, también puedes integrar tus bandejas de entrada de redes sociales en HubSpot, para que puedas recibir tus mensajes directos en un solo lugar.

Los canales que puede utilizar en el marketing en redes sociales incluyen:

Facebook

Twitte

LinkedIn

Instagram

Snapchat

Pinterest

Muchos especialistas en marketing utilizarán estas plataformas de redes sociales para crear una campaña viral. Asociarse con un creador de contenido popular o participar en una tendencia que actualmente resuena con una amplia audiencia es una estrategia de marketing viral. El propósito es crear algo que valga la pena compartir con la esperanza de que se propague orgánicamente a través de un canal de redes sociales.

¿No sabes cómo empezar con el marketing en redes sociales? Descarga nuestro calendario gratuito de contenido de redes sociales para poner en marcha tu estrategia social.

Pago Por Click (PPC)

PPC es un método para dirigir el tráfico a su sitio web pagando a un editor cada vez que se hace clic en su anuncio. Uno de los tipos más comunes de PPC es Google Ads, que le permite pagar por los primeros lugares en las páginas de resultados del motor de búsqueda de Google a un precio «por clic» de los enlaces que coloca. Otros canales en los que puede usar PPC incluyen:

Facebook anuncios pagados en Facebook: Aquí, los usuarios pueden pagar para personalizar un video, una publicación de imagen o una presentación de diapositivas, que Facebook publicará en las fuentes de noticias de las personas que coincidan con la audiencia de su empresa.

Campañas de Twitter Ads: Aquí, los usuarios pueden pagar para colocar una serie de publicaciones o insignias de perfil en las fuentes de noticias de una audiencia específica, todas dedicadas a lograr un objetivo específico para su negocio. Este objetivo puede ser tráfico de sitios web, más seguidores de Twitter, participación en tweets o incluso descargas de aplicaciones.

Mensajes patrocinados en LinkedIn: Aquí, los usuarios pueden pagar para enviar mensajes directamente a usuarios específicos de LinkedIn en función de su industria y antecedentes.

El PPC puede ser difícil de entender al principio, por lo que hemos creado una guía para principiantes para que comiences. Descárguelo a continuación:

Marketing de Afiliados

Este es un tipo de publicidad basada en el rendimiento en la que recibe una comisión por promocionar los productos o servicios de otra persona en su sitio web. Los canales de marketing de afiliados incluyen:

Alojamiento de anuncios de vídeo a través del Programa de Socios de YouTube.

Publicar enlaces de afiliados desde sus cuentas de redes sociales.

Esto es parte de la relativamente nueva ola de influencer marketing. Crear una campaña con el uso de personas influyentes puede ser una forma altamente efectiva de marketing de afiliación. Encontrar a los creadores de contenido adecuados puede llevar tu campaña digital al siguiente nivel.

Publicidad Nativa

La publicidad nativa se refiere a los anuncios que se dirigen principalmente al contenido y se presentan en una plataforma junto con otro contenido no pago. Instagram Facebook Las publicaciones patrocinadas por BuzzFeed son un buen ejemplo, pero muchas personas también consideran que la publicidad en las redes sociales es «nativa», por ejemplo, la publicidad en Facebook y la publicidad en Instagram.

Automatización de Marketing

¿Qué es un marketing digital?:La automatización de marketing se refiere al software que sirve para automatizar sus operaciones básicas de marketing. Muchos departamentos de marketing pueden automatizar tareas repetitivas que de otro modo realizarían manualmente, como:

Boletines por correo electrónico: La automatización de correos electrónicos no solo le permite enviar correos electrónicos automáticamente a sus suscriptores. También puede ayudarlo a reducir y expandir su lista de contactos según sea necesario para que sus boletines solo lleguen a las personas que desean verlos en sus bandejas de entrada.

La automatización de correos electrónicos no solo le permite enviar correos electrónicos automáticamente a sus suscriptores. También puede ayudarlo a reducir y expandir su lista de contactos según sea necesario para que sus boletines solo lleguen a las personas que desean verlos en sus bandejas de entrada. Programación de publicaciones en redes sociales: Si desea aumentar la presencia de su organización en una red social, debe publicar con frecuencia. Esto hace que la publicación manual sea un proceso un poco rebelde. Las herramientas de programación de redes sociales empujan su contenido a sus canales de redes sociales por usted, para que pueda dedicar más tiempo a concentrarse en la estrategia de contenido.

Si desea aumentar la presencia de su organización en una red social, debe publicar con frecuencia. Esto hace que la publicación manual sea un proceso un poco rebelde. Las herramientas de programación de redes sociales empujan su contenido a sus canales de redes sociales por usted, para que pueda dedicar más tiempo a concentrarse en la estrategia de contenido. Flujos de trabajo de fomento de clientes potenciales: Generar clientes potenciales y convertirlos en clientes puede ser un proceso largo.Puede automatizar ese proceso enviando correos electrónicos y contenido específicos a los clientes potenciales una vez que cumplan con ciertos criterios, como cuando descargan y abren un libro electrónico.

Generar clientes potenciales y convertirlos en clientes puede ser un proceso largo.Puede automatizar ese proceso enviando correos electrónicos y contenido específicos a los clientes potenciales una vez que cumplan con ciertos criterios, como cuando descargan y abren un libro electrónico. Seguimiento e informes de campañas: las campañas de marketing pueden incluir un montón de personas diferentes, correos electrónicos, contenido, páginas web, llamadas telefónicas y más. La automatización de marketing puede ayudarlo a ordenar todo en lo que trabaja por la campaña que está publicando y luego realizar un seguimiento del rendimiento de esa campaña en función del progreso que realizan todos estos componentes a lo largo del tiempo.

Marketing por Correo Electrónico

¿Qué es un marketing digital?: Las empresas utilizan el marketing por correo electrónico como una forma de comunicarse con sus audiencias. El correo electrónico se usa a menudo para promocionar contenido, descuentos y eventos, así como para dirigir a las personas hacia el sitio web de la empresa. Los tipos de correos electrónicos que puede enviar en una campaña de marketing por correo electrónico incluyen:

Boletines de suscripción al blog.

Correos electrónicos de seguimiento a los visitantes del sitio web que descargaron algo.

Correos electrónicos de bienvenida al cliente.

Promociones de vacaciones para miembros del programa de lealtad.

Sugerencias o correos electrónicos de series similares para nutrir a los clientes.

Obtenga más información sobre el marketing por correo electrónico con nuestra guía gratuita:

Relaciones Públicas en línea

¿Qué es un marketing digital?: Las relaciones públicas en línea son la práctica de asegurar la cobertura en línea obtenida con publicaciones digitales, blogs y otros sitios web basados en contenido. Es muy parecido a las relaciones públicas tradicionales, pero en el espacio en línea. Los canales que puede utilizar para maximizar sus esfuerzos de relaciones públicas incluyen:

Alcance de los periodistas a través de las redes sociales: Hablar con los periodistas en Twitter, por ejemplo, es una excelente manera de desarrollar una relación con la prensa que produzca oportunidades de medios ganados para su empresa.

Participar en las revisiones en línea de su empresa: Cuando alguien revisa su empresa en línea, ya sea que esa revisión sea buena o mala, su instinto podría ser no tocarla. Por el contrario, las reseñas atractivas de las empresas lo ayudan a humanizar su marca y a ofrecer mensajes poderosos que protegen su reputación.

Comentarios atractivos en su sitio web o blog personal: De manera similar a la forma en que respondería a las reseñas de su empresa, responder a las personas que leen su contenido es la mejor manera de generar una conversación productiva en su industria.

Si no tienes un equipo de relaciones públicas dedicado, puede ser difícil comenzar. Por suerte, te tenemos cubierto. Descargue nuestro kit de relaciones públicas gratuito a continuación:

Inbound Marketing

El inbound marketing se refiere a una metodología de marketing en la que atraes, involucras y deleitas a los clientes en cada etapa del viaje del comprador. Puede utilizar todas las tácticas de marketing digital enumeradas anteriormente, a lo largo de una estrategia de marketing entrante, para crear una experiencia de cliente que funcione con el cliente, no en su contra. Aquí hay algunos ejemplos clásicos de inbound marketing versus marketing tradicional:

Blogs vs pop-up ads

La comercialización de vídeo vs publicidad comercial

Listas de contactos de correo electrónico vs. spam de correo electrónico

Contenido Patrocinado

¿Qué es un marketing digital?: Con el contenido patrocinado, usted, como marca, paga a otra empresa o entidad para que cree y promueva contenido que discuta su marca o servicio de alguna manera.

Un tipo popular de contenido patrocinado es el marketing de influencers. Con este tipo de contenido patrocinado, una marca patrocina a un influencer de su industria para que publique publicaciones o videos relacionados con la empresa en las redes sociales.

Otro tipo de contenido patrocinado podría ser una publicación de blog o un artículo escrito para resaltar un tema, servicio o marca.

Marketing en Buscadores (SEM)

¿Qué es un marketing digital?: Cuando un cliente potencial está buscando un producto o negocio relacionado con el suyo, es una gran oportunidad para una promoción. La publicidad pagada y el SEO son dos excelentes estrategias para promocionar su negocio y capitalizar esos futuros clientes potenciales.

El marketing en buscadores es otra forma de aumentar el tráfico del sitio web mediante la colocación de anuncios pagados en los motores de búsqueda. Los dos servicios SEM más populares son Bing Ads y Google Ads. Estos anuncios pagados se ajustan perfectamente en la parte superior de las páginas de resultados de los motores de búsqueda, lo que brinda visibilidad instantánea. Este es también un ejemplo de publicidad nativa efectiva.

Marketing de Mensajería Instantánea

Comercializar sus productos a través de plataformas de mensajería es una forma rápida de llegar a clientes potenciales, incluso para aquellos que no han ofrecido su número de teléfono celular. Es una forma sencilla de informar a tu audiencia sobre ventas flash, nuevos productos o actualizaciones sobre sus pedidos. Si sus clientes tienen preguntas o necesitan más información, también es una forma conveniente de conectarse con el servicio de atención al cliente. Puedes elegir enviar mensajes directamente a un teléfono móvil por mensaje de texto o a través de mensajes en plataformas como Facebook Messenger o WhatsApp.

Cómo hacer marketing digital

Define tus objetivos.

¿Qué es un marketing digital?: Cuando comienza por primera vez con el marketing digital, es fundamental que comience identificando y definiendo sus objetivos, ya que elaborará su estrategia de manera diferente según esos objetivos. Por ejemplo, si su objetivo es aumentar el conocimiento de la marca, es posible que desee prestar más atención a llegar a nuevas audiencias a través de las redes sociales.

Alternativamente, tal vez desee aumentar las ventas de un producto específico; si ese es el caso, es más importante que se concentre en SEO y optimice el contenido para atraer compradores potenciales a su sitio web en primer lugar. Además, si las ventas son su objetivo, puede probar campañas de PPC para generar tráfico a través de anuncios pagados.

Cualquiera que sea el caso, es más fácil dar forma a una estrategia de marketing digital después de haber determinado los objetivos más importantes de su empresa.

Identifique su público objetivo.

Hemos mencionado esto antes, pero uno de los mayores beneficios del marketing digital es la oportunidad de dirigirse a audiencias específicas; sin embargo, no puede aprovechar ese beneficio si no ha identificado primero a su público objetivo.

Por supuesto, es importante tener en cuenta que su público objetivo puede variar según el canal o los objetivos que tenga para un producto o campaña específicos.

Por ejemplo, quizás haya notado que la mayoría de su audiencia de Instagram es más joven y prefiere los memes divertidos y los videos rápidos, pero su audiencia de LinkedIn tiende a ser profesionales mayores que buscan consejos más tácticos. Querrá variar su contenido para atraer a estos diferentes públicos objetivo.

Si está empezando desde cero, no dude en echar un vistazo a Cómo encontrar su público objetivo .

Establecer un presupuesto para cada canal digital.

Como con cualquier cosa, el presupuesto que determine realmente depende de los elementos de marketing digital que desee agregar a su estrategia.

Si se está enfocando en técnicas de entrada como SEO, redes sociales y creación de contenido para un sitio web preexistente, la buena noticia es que no necesita mucho presupuesto. Con el inbound marketing, el enfoque principal está en crear contenido de alta calidad que su audiencia querrá consumir, que a menos que esté planeando subcontratar el trabajo, la única inversión que necesitará es su tiempo.

Puedes comenzar hospedando un sitio web y creando contenido usando el CMS de HubSpot . Para aquellos con un presupuesto ajustado, puede comenzar a usar WordPress alojado en WP Engine, usar un simple ellos de StudioPress y construir su sitio sin código usando Elementor Website Builder para WordPress .

¿Qué es un marketing digital?: Con técnicas de salida como la publicidad en línea y la compra de listas de correo electrónico, sin duda hay algún gasto. Lo que cuesta se reduce a qué tipo de visibilidad desea recibir como resultado de la publicidad.

Por ejemplo, para implementar PPC usando Google AdWords, deberá ofertar contra otras compañías en su industria para aparecer en la parte superior de los resultados de búsqueda de Google para palabras clave asociadas con su negocio. Dependiendo de la competitividad de la palabra clave, esto puede ser razonablemente asequible o extremadamente costoso, por lo que también es una buena idea centrarse en desarrollar su alcance orgánico.

Logre un buen equilibrio entre estrategias digitales pagas y gratuitas.

¿Qué es un marketing digital?: Es probable que una estrategia de marketing digital necesite aspectos pagos y gratuitos para ser realmente efectiva.

Por ejemplo, si dedica tiempo a crear personajes de compradores integrales para identificar las necesidades de su audiencia, y se enfoca en crear contenido en línea de calidad para atraerlos y convertirlos, entonces es probable que vea resultados sólidos dentro de los primeros seis meses a pesar de la publicidad mínima. gastar.

Sin embargo, si la publicidad paga es parte de su estrategia digital, entonces los resultados pueden llegar incluso más rápido.

En última instancia, se recomienda centrarse en desarrollar su alcance orgánico (o ‘gratuito’) utilizando contenido, SEO y redes sociales para un éxito sostenible a más largo plazo.

En caso de duda, pruebe ambos y repita su proceso a medida que aprende qué canales (de pago o gratuitos) funcionan mejor para su marca.

Crea contenido atractivo.

¿Qué es un marketing digital?: Una vez que conozca a su audiencia y tenga un presupuesto, es hora de comenzar a crear contenido para los diversos canales que utilizará. Este contenido puede ser publicaciones en redes sociales, publicaciones de blog, anuncios de PPC, contenido patrocinado, boletines de marketing por correo electrónico y más.

Por supuesto, cualquier contenido que cree debe ser interesante y atractivo para su audiencia porque el objetivo del contenido de marketing es aumentar el conocimiento de la marca y mejorar la generación de clientes potenciales.

Optimice sus activos digitales para dispositivos móviles.

Otro componente clave del marketing digital es el marketing móvil. De hecho, el uso de teléfonos inteligentes en su conjunto representa el 69% del tiempo dedicado a consumir medios digitales en los EE. UU., mientras que el consumo de medios digitales basados ​​en computadoras de escritorio representa menos de la mitad, y EE. UU. aún no es el mayor fanático de los dispositivos móviles en comparación con otros países.

Esto significa que es esencial optimizar sus anuncios digitales, páginas web, imágenes de redes sociales y otros activos digitales para dispositivos móviles. Si su empresa tiene una aplicación móvil que permite a los usuarios interactuar con su marca o comprar sus productos, su aplicación también cae bajo el paraguas del marketing digital.

Aquellos que interactúan con su empresa en línea a través de dispositivos móviles deben tener la misma experiencia positiva que tendrían en una computadora de escritorio. Esto significa implementar un diseño de sitio web compatible con dispositivos móviles o receptivo para que la navegación sea fácil de usar para aquellos en dispositivos móviles.

También podría significar reducir la longitud de sus formularios de generación de clientes potenciales para crear una experiencia sin complicaciones para las personas que descargan su contenido sobre la marcha. En cuanto a las imágenes de las redes sociales, es importante tener siempre en mente a un usuario móvil al crearlas, ya que las dimensiones de la imagen son más pequeñas en los dispositivos móviles y el texto se puede cortar.

Hay muchas maneras de optimizar sus activos de marketing digital para usuarios móviles y, al implementar cualquier estrategia de marketing digital, es muy importante considerar cómo se traducirá la experiencia en los dispositivos móviles. Al asegurarse de que esto siempre esté presente, creará experiencias digitales que funcionen para su audiencia y, en consecuencia, logrará los resultados que espera.

Realice una investigación de palabras clave.

¿Qué es un marketing digital?: El marketing digital tiene que ver con llegar a audiencias específicas a través de contenido personalizado, todo lo cual no puede suceder sin una investigación efectiva de palabras clave.

Realizar una investigación de palabras clave es fundamental para optimizar su sitio web y contenido para SEO y garantizar que las personas puedan encontrar su negocio a través de los motores de búsqueda. Además, la investigación de palabras clave en las redes sociales también puede ser útil para comercializar sus productos o servicios en varios canales sociales.

Incluso si no tiene un estratega de SEO a tiempo completo, aún querrá realizar una investigación de palabras clave. Intente crear una lista de palabras clave de alto rendimiento que se relacionen con sus productos o servicios, y considere variaciones de cola larga para oportunidades adicionales.

Itere en función de los análisis que mida.

Finalmente, para crear una estrategia de marketing digital efectiva a largo plazo, es vital que su equipo aprenda a pivotar en función de los análisis.

Por ejemplo, tal vez después de un par de meses descubras que tu audiencia ya no está tan interesada en tu contenido en Instagram, pero les encanta lo que estás creando en Twitter. Claro, esta podría ser una oportunidad para reexaminar su estrategia de Instagram en su conjunto, pero también podría ser una señal de que su audiencia prefiere un canal diferente para consumir contenido de marca.

Alternativamente, tal vez encuentre que una página web más antigua no está recibiendo el tráfico que solía tener. Puede considerar actualizar la página o deshacerse de ella por completo para asegurarse de que los visitantes encuentren el contenido más actualizado y relevante para sus necesidades.

El marketing digital brinda a las empresas oportunidades increíblemente flexibles para un crecimiento continuo, pero depende de usted aprovecharlas.