Despertarse “con las condolencias externas” puede afectar fácilmente su estado de ánimo durante todo el día. Por lo tanto, implementar estrategias adecuadas para despertarse y desarrollar una rutina matutina positiva puede hacerlo más productivo, reducir los niveles de estrés y contribuir a una buena salud, según Northwestern Medicine.

Tres hábitos matutinos abandonando ahora

1) Abusar del snooze

Estar unos minutos más en la cama siempre es tentador, pero ese botón de repetición puede hacer más daño que bien. El sueño que consiga en los cinco a diez minutos en que queda ‘en la pereza’ no es restaurador y puede dejarlo aún más somnoliento.

2) ver los correos electrónicos

Un estudio realizado por la Universidad de Columbia Británica limitó a 124 profesionales para ver los correos electrónicos y teléfonos inteligentes a primera hora de la mañana. Los participantes del estudio informaron que se sentían menos estresados y tenían más control sobre el día.

3) Beber café

No debe tomar café a primera hora de la mañana, despertándose. Según un estudio publicado en The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, el cortisol, una de las hormonas que controla el ciclo circadiano y nos deja en estado de alerta, alcanza su punto máximo de producción entre las 8 A.M. y las 9 p. m., lo que significa que consumir cafeína en este período es superfluo. Y la cafeína en este caso no tiene un efecto acumulativo: el cortisol disminuye sus efectos energéticos.