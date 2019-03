¿Qué es la Manzana de la Tarjeta y Efectivo Diario?

En su Primavera Evento de Apple ha confirmado los planes para el servicio de crédito que le llego a los estados unidos este verano. Integrado con Apple Pay, Apple Card es una tarjeta de crédito virtual que se encuentra en la carpeta de la aplicación en el iPhone, que ofrece hasta un 3% de devolución de efectivo en todo lo que compran con Efectivo Diario. Donde Apple Pay no es compatible hay una tarjeta física – titanio, grabadas con láser ultra-seguro, y seguro que será el siguiente que debe tener un producto Apple.

No sólo otro servicio de crédito, Apple promete que Apple Tarjeta de transformar la manera en que usamos las tarjetas de crédito. No sólo va a hacer que sea más fácil ver lo que están gastando y cuando, pero va a simplificar las solicitudes y reclamos menores tasas de interés, sin cuota anual y no hay sanciones por retraso en los pagos, para ir por encima de su límite o para el uso de su tarjeta en el extranjero.

Apple Pay de Manzana del servicio de pago móvil, de la que afirma que es la más sencilla, más segura una manera de pagar. Se estima que habrá 10 mil millones de Apple transacciones de Pago en el año 2019, con el minorista aceptación que hoy afecta a 70% en EE.UU. y el 85% en el reino unido, y es aún mayor en otros lugares. al final de este año de Apple Pay estará disponible en 40 países de todo el mundo.

¿Qué es la Manzana de la Tarjeta?









Apple Tarjeta se extiende a Apple Pagar con un crédito de servicio, el cual reclamaciones de Apple ofrecerá un simple proceso de solicitud de crédito de los prestamistas. Es una tarjeta de crédito virtual que vive en la Cartera de la aplicación en el iPhone, y puede ser utilizado en cualquier lugar en el mundo que Apple Pay es aceptado.

La Manzana de la Tarjeta es diferente de otras tarjetas de crédito con cero honorarios, tasas de interés más bajas y flexible con los pagos. Apple también quiere hacer que sea más fácil para usted para manejar sus gastos a través de la aplicación de Cartera, y para premiar a los usuarios con un nuevo programa de fidelización llamado Diario de Efectivo.

a Través de la aplicación de Cartera que usted será capaz de ver exactamente cuánto ha gastado y cuando, y puede ver las tendencias en el gasto de semana en semana y de mes en mes, o en categorías concretas, tales como la comida y la bebida.

el Uso de la máquina de aprendizaje y Mapas de Apple de datos de Apple dice que es capaz de mostrar información útil acerca de donde sus transacciones fueron realizadas en sus declaraciones, también.

Soporte es solo un mensaje de texto de distancia, y utilizando el estándar de los Mensajes de la aplicación se puede obtener ayuda con las transacciones y hacer cambios a su información de cuenta.

Múltiples opciones de pago que se ofrecen, cada uno con el cálculo en tiempo real de interés de mostrar cómo un pago va a afectar su equilibrio para estar mejor informados. Apple Tarjeta también soporta más frecuente de los pagos con el fin de ayudarle a obtener su saldo más rápido.

¿Cómo bajos son de Apple Tarjeta de tasas de interés?

Apple hizo una gran cosa de su nuevo servicio de crédito de tasas bajas y sin cuotas durante el evento de lanzamiento, por lo que exactamente lo bajo que son?

de Acuerdo con la empresa de it tiene la variable de las tasas de interés anual que oscilan entre los 13.24% y el 24.24% basado en la solvencia.

al final de 2018 el promedio ABR estaba en 14.22%, según La Fed, haciendo Apple tarifa más baja de sólo un toque más bajo. En el otro extremo de la escala de un 24.24% APR en realidad es bastante alta.

¿Qué es el Diario de Efectivo?









Dóndeeas la mayoría de las tarjetas de crédito de recompensa de los sistemas se basa en puntos, Apple le paga diaria por cualquier transacción realizada utilizando la Manzana de la Tarjeta. Diario de Efectivo es ilimitado, y puede ser utilizado en cualquier manera, ya sea que se pagan su saldo o hacer nuevas transacciones.

¿cuánto dinero en efectivo de vuelta puede tener depende de donde el uso de Apple de la Tarjeta:

3% dinero en efectivo: tiendas de Apple y servicios

2% de devolución de efectivo: las Compras realizadas con la virtual de Apple Tarjeta

1% de reembolso en efectivo: las Compras realizadas con la física Apple Tarjeta de

se puede conseguir un físico de Apple Tarjeta?









Sí. La física de Apple Tarjeta es para uso a los minoristas que no son compatibles con el Apple Pay y Apple Tarjeta.

Ella no se parece a ninguna otra tarjeta de crédito, hecho de titanio con su nombre grabado con láser en la parte delantera. Ninguna otra información se da en la tarjeta (aunque es accesible dentro de la aplicación de Cartera), haciendo que su tarjeta de ultra-seguro.

Un inconveniente de la física de Apple Tarjeta es que no admite pagos sin contacto.

¿Cómo de segura es la Manzana de la Tarjeta?

Apple sostiene que su nuevo servicio de crédito es privada y segura, con cada transacción, incluyendo una sola vez el código de seguridad para proteger su único número de la tarjeta, y todas las transacciones respaldadas por la Cara o ID Touch ID.

Ella dice que no sabe lo que has comprado, en donde lo compró o cuánto se ha gastado, con todos pasan de seguimiento que tienen lugar en el dispositivo en lugar de en los servidores de Apple. También afirma Goldman Sachs nunca va a vender en sus datos para fines de marketing o de publicidad.

El físico de Apple Tarjeta es más segura que otras tarjetas de crédito en el hecho de que no proporciona los datos de la cuenta de la tarjeta en sí mismo – no hay ningún número de tarjeta, sin fecha de caducidad, no CVV y no de la firma.

Cuando es de Apple Tarjeta de venir al reino unido?

Apple no ha anunciado planes para traer de Apple Tarjeta para el reino unido. La asociación NOS ha sido realizado en colaboración con Goldman Sachs y Mastercard, y es probable que si tiene éxito el trío luego de buscar nuevas oportunidades en otros lugares.