En realidad la ideología de género tiene tantos defensores como detractores y no parece que se pongan de acuerdo. ¿Qué es y cómo se define? ¿Es dañina por cuanto se fija más en cuestiones ideológicas que biológicas? ¿Qué pesa más en la construcción sexual de un ser humano, lo biológico o lo social?

Frente a esto solo queda preguntar, cuáles son los Derechos de los Niños? Primero, que el enfoque de género viola el artículoy13 de la Constitución, que establece que los padres de familia tienen el deber EDUCAR A SUS HIJOS, ignorando y poniéndolos de costado en el desarrollo de políticas públicas, en este caso de educación. Y según la Convención estos derechos, a lo largo de sus 54 artículos, reconoce que los niños son individuos con pleno derecho al desarrollo físico, mental y social.

Esto se contradice, sin embargo con la base de la llamada ideología de género que ha estudiado la influencia cultural y social en la población infantojuvenil. Sus detractores se centran más en la parte física-biológica. Y, ¿qué ocurre con su desarrollo mental? ¿Nos estamos ocupando de su salud mental?

O la ideología de género es una suerte de pornomarxismo de tinte pansexual, impulsor del feminismo radical, del homosexualismo ideológico, la pedofilia como alternativa, el aborto como libre disposición del cuerpo y todo tipo autodestructivo como forma de rebelión ante la tradición hetero-capitalista de occidente? Todo una ensalada vanguardista asolapada con apariencia noble, sobre la igualdad de género, la inclusión, la diversidad y el derecho contra la minoría? Está es la verdadera máscara de los propulsores de la ideología de género?

Hemos pensado en la violencia que puede crear la ideología de género o subversión cultural? A dónde nos puede conducir ese progresismo revolucionario que quiere arrasar o destruir nuestra cultura?

Después de leer el “libro NEGRO de LA NUEVA IZQUIERDA” Ideología de género subversión cultural, solo me queda decir que «El odio caviar, lésbicos, “chimbombos”, LGTBIQ -manada de lobos-, es llamativo; no sólo odio a los heterosexuales, sino al hombre y a la humanidad en términos generales. Las dosis de violencia que se incorporan en su propuesta son de alta tensión.

Se lo pinto mejor: “Sin nombre, sin prestigios, sin pasaportes, sin familias, experimenta­mos el sabor de la molotov, de la nafta, el humo de la llanta quemada tomando carreteras o el puente y abriendo el camino como quien experimenta una limonada, un plátano o un fisting (práctica sexual de introducir el puño en el ano)”; “El mundo les pertenece a los heteros que alardean esa libertad en nuestras caras. ¿Por qué tienen que venir a nuestros cumpleaños, nuestras fiestas, nuestros rituales, nuestras marchas, nuestras ceremonias? No queremos tolerarlos, ni deseamos su asquerosa dádiva gay-friendy llamada ‘apoyo’, ‘integración’, ‘respe­to’, ‘diversidad’… No queremos sus leyes anti-discriminación. No los queremos a ellos.

El mundo les pertenece a los heteros, y estamos en guerra contra su régimen. Esto es apología de la violencia, va­mos a devolver el ataque, vamos a combatir al enemigo con nuestra armas. El mundo les pertenece a los heteros y no lo cederán voluntariamente. Habremos de tomarlo por la fuerza.

Habremos de forzarles el culo para que lo abran”; “un ejército de puños no pue­de ser derrotado, metete en el culo todo lo que en él quepa. Y para afuera, en sus caras de heterosexuales consternados: mierda y pe­dos, lluvias doradas de squirt (eyaculación femenina). Una carcajada negra que suena diabólica y alegre brota de nuestras tripas promis­cuas. No nos identificamos con ustedes, heterosexuales, no nos gustan, los despreciamos, ustedes son el despreciable desperdicio del capitalismo que impulsan”»

Esta es la sociedad del futuro que queremos para nuestros hijos y nietos? Nadie es dueño de la verdad sino esclavo de ella…pienso que ese mamarracho aprobado por el PJ y que está impreso en los libros del Minedu no es el enfoque de igualdad entre hombre y mujer, ni menos que va eliminar la violencia en el hogar, es el camino que induce a la homosexualidad de niños y niñas, lo demás es cuento.