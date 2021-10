¿QUÉ es el CROSSFIT? 6 Preguntas y Respuestas y TABÚES!!

¿Qué es el Crossfit? – CrossFit es un estilo de vida que se caracteriza por un ejercicio seguro y eficaz y una nutrición sólida. CrossFit se puede utilizar para lograr cualquier objetivo, desde mejorar la salud hasta la pérdida de peso y un mejor rendimiento. El programa funciona para todos: personas que recién comienzan y personas que se han capacitado durante años.

¿Qué es el Crossfit?

¿CrossFit es un deporte?

Depende del punto de vista. En primer lugar, es una marca: CrossFit Incorporaton. Basada en los Estados Unidos, la compañía dirige este nuevo imperio fitness. Tanto CrossFit Games (torneo mundial que reúne a la elite de los practicantes) como todos los boxes afiliados están asociados a la matriz.

CrossFit Inc. también produce sus contenidos oficiales: guías, directrices de entrenamiento y cursos, demostraciones de ejercicios, artículos, etc. Aunque es una práctica metódica que requiere ejercicios físicos con fines de condicionamiento y salud (parte de la definición de deporte en el diccionario), el hecho de no tener un sistema de federaciones hace que en varios países atletas y eventos no puedan ser patrocinados con fondos públicos. Pero abre el camino para que empresas privadas firmen contactos con la matriz Americana.

¿Hay un campeonato?

Sí. Las competiciones oficiales con «sello» CrossFit se realizan de forma regional e internacional. Varios boxes también organizan eventos locales propios para estimular el entrenamiento y la herramienta de integración. Sin embargo, la trayectoria del atleta es una elección personal, entre otras cosas porque el alto rendimiento (en cualquier práctica) no es para cualquiera.

«Al actuar por exceso de emoción, ya sea personal o motivada por un mal entrenador, la gente se ha distanciado de las raíces del CrossFit: promover la actividad física con el fin de rehabilitarse y mejorar la calidad de vida.

¿Qué beneficio tiene?

Qué es el Crossfit descúbrelo – Según la jauría del CrossFit, un condicionamiento físico completo que usted no imaginó que podría alcanzar. «El CrossFit ha venido a redefinir la preparación física, huyendo de la monotonía de la musculación tradicional, en un ambiente acogedor, divertido y desafiante», defiende el crossfiter paulista Anderon Primo, 23, tetracampeón del TCB, que se define como un apasionado del método. «La mejora en el rendimiento físico general y el aumento de masa muscular ocurren muy rápidamente en una actividad intensa que te lleva a nuevos límites del cuerpo y de la mente», completa Anderon, practicante asiduo hace cinco años, período en el que cambió de vez en cuando los tames de judó por CrossFit.

¿Por qué se volvió una fiebre?

Por muchas razones. El primero es personal: en el aspecto físico, el método realmente funciona, siempre que se aplique correctamente. Pero, aunque la práctica y varios estudios académicos demuestran su eficacia, la carencia de estudios a largo plazo es una laguna importante.

El segundo motivo es colectivo: está relacionado con la sensación de pertenencia a una comunidad. Las relaciones personales creadas en el box son inspiradoras y compensadoras; todo el mundo se alienta realmente, algo muy diferente de la red de academia de musculación con más de 3.000 inscritos en la que yo trabajaba antes.

Y el tercer motivo viene de un rescate histórico que une las dos razones iniciales. Las prácticas deportivas tienen sus raíces conectadas a la idea del sacrificio. Sólo que la explosión de modismos fitness en las últimas décadas ha abierto espacio a ejercicios aislados, repetitivos y, a menudo, sin sentido práctico – la gran razón de la pereza general en moverse.

El CrossFit ha rescatado la funcionalidad y el ritual colectivo, lo que lo hace más fácil un hábito. En resumen, realizar algo muy intenso y difícil en grupo (como una tribu) tiende a fortalecer las relaciones e impulsar nuevas experiencias gratificantes.

¿Pero puedo soportarlo?

Vamos por partes:

1. Los Iniciantes comienzan con clases experimentales y, dentro del propio método, hay adaptaciones (se utilizan los Términos scale o scaling) para aliviar movimientos más complejos, cargas, velocidad de ejecución, tiempo de descanso, entre otros.

2. Quien ya practicas algún ejercicio tiende a sentirse desafiado por el CrossFit, y el compromiso es mayor; por otro lado, aunque el CrossFit oficialmente preséntese con el objetivo de disminuir el sedentarismo en el mundo (sobre todo en Estados Unidos, donde la tasa de obesos oscila cerca de los 40%), cautivar y mantener a las personas sin previo contacto con la actividad física es un camino mucho más difícil, y depende, principalmente, de la calidad de los instructores.

3. Para alcanzar el punto en que la satisfacción y el deseo de seguir adelante vencen a los dolores musculares es necesario tener paciencia y persistencia. No todos están dispuestos a eso. De un modo u otro, los expertos recomiendan exámenes previos para los interesados en meterse de cabeza en la broma. «Las actividades de alta intensidad alteran el sistema cardiovascular de varias maneras, lo que puede generar beneficios para la salud o causar daños, dependiendo del estímulo y de las condiciones del individuo». La alta intensidad de los entrenamientos después de largos períodos parece ser perjudicial para las células del corazón, llegando incluso a equipararse a un infarto. Cuanto más quieres hacer, mayor es el riesgo.”

¿Puedo usarlo como complemento para mi deporte favorito?

Qué es el Crossfit descubre, se puede usar como complemento, Sí. Las ganancias biomecánicas del CrossFit ayudan a mejorar el rendimiento en otros deportes. Si ese es el objetivo, habrá que balancear bien los ciclos de esfuerzo y descanso, incluso aliviando los entrenamientos dentro del box en unos días. Se adopta el CrossFit como preparación y te das cuenta de lo eficaz que fue. Me ayuda en términos de movilidad e intensidad, además de trabajar con la frecuencia cardíaca arriba.

Ahora que ya sabes qué es el crossfit puedes empezar a practicarlo.