Bitcoin es una moneda digital, utilizada para comprar y vender productos y servicios a través de internet. A diferencia de otras monedas, como el Euro o el Dólar, Bitcoin hoy solo existe en el medio virtual, que se guarda en una billetera digital.

La moneda surgió en 2009, como una forma de facilitar el comercio por internet. No se sabe mucho sobre su creador, sólo que se trata de un programador, o grupo de programadores, que utiliza el seudónimo de Satoshi Nakamoto.

Satoshi es también el nombre dado a la fracción más pequeña de Bitcoin, que sería como centavos de la moneda, por valor de una centésima de millonésima de bitcoin (0,00000001 BTC).

El objetivo de Bitcoin era funcionar como una moneda descentralizada, sin una institución financiera, como un banco, para intermediar el intercambio de dinero entre dos personas.

Por lo tanto, las transacciones a través de internet pueden ser más rápidas, más baratas y las monedas se pueden usar en cualquier país, sin límites ni condiciones especiales.

Debido a su rápida apreciación, Bitcoin se ha convertido, para muchos, en la oportunidad de una “inversión” con un alto potencial de rendimiento. Miles de personas han multiplicado su dinero con la compra de Bitcoins, pero es muy importante entender cómo funciona este mercado, antes de aumentarlo en su cartera de inversiones.

¿Cómo funciona o Bitcoin?

La base del sistema de Bitcoin es la criptografía. Es ella quien garantiza que el sistema funcione y que todas las transacciones se realicen de forma segura y anónima. Debido a esto, los Bitcoins también se llaman criptomonedas.

Dado que la moneda no está regulada por ninguna autoridad financiera, el proceso de las transacciones lo llevan a cabo los llamados mineros. Por lo tanto, comprender cómo funciona el mercado, tomar cursos de inversión y consultar a profesionales especializados es esencial antes de tomar cualquier decisión.

ASÍ ES COMO FUNCIONA O BITCOIN

En esta infografía, comprenderá de manera simplificada todos los pasos en el funcionamiento de Bitcoin, desde las cartas digitales hasta la forma de intercambiar esas monedas por dinero.

1 Los Bitcoins son monedas virtuales, almacenadas en billeteras digitales, que pueden estar en línea o instaladas en la computadora/teléfono móvil. 2 Funcionan a través de un código complejo, único y que no se puede cambiar de forma aislada. 3 Cuando una transacción se lleva a cabo utilizando Bitcoins, se genera un código, que también se puede llamar una firma digital. 4 Estas transacciones están protegidas por criptomonedas, se vuelven anónimas y prácticamente imposibles de interceptar. 5 Este código es verificado por mineros, que validarán la transacción y conectarán las dos billeteras digitales involucradas. 6 Una vez completadas, las transacciones se incorporan a Blockchain, una base de datos que contiene el registro de todas las transacciones realizadas. 7 Blockchain es lo que demuestra que se ha realizado una transacción y garantiza su seguridad sin que un banco la centralice. 8 El registro de transacciones y valores se hace público, pero las personas/empresas involucradas en las transacciones son anónimas. 9 Los mineros que han asegurado el mantenimiento de las transacciones son recompensados con Bitcoins o fragmentos de la moneda. 10 Y cualquiera que haya recibido el pago en Bitcoins puede cambiarlos por dinero en intercambios específicos de Bitcoin.

Puede parecer complicado, y si usted no tiene ningún conocimiento sobre el mercado financiero esto es perfectamente normal. Existen varios otros tipos de inversión, a menudo más simples y más seguros que las criptomonedas.

Por lo tanto, es importante que busque las inversiones más adecuadas para usted y su objetivo, en lugar de aplicar todo su dinero en la misma opción que su vecino eligió o sugirió. Evaluar otras opciones, como inversiones de renta fija o Bolsa de Valores, puede ser interesante para tomar decisiones más inteligentes y estratégicas.

¿CÓMO INVERTIR EN BITCOIN?

En los últimos años, la rápida apreciación de los Bitcoins ha atraído a miles de inversores repartidos por todo el mundo. Esta moneda dejó de verse solo como un medio de pago y saltó a la fama en el mercado como una posibilidad de inversión.

Como es un mercado nuevo, es común que surjan dudas al respecto. La lógica es la misma que cualquier inversión en un mercado financiero, como la Bolsa de Valores, por ejemplo: usted compra Bitcoins a un precio bajo y espera su valoración. Al igual que los inversores que se han enriquecido con el intercambio, debe aprovechar las mejores oportunidades e invertir en el momento adecuado.

CREAR SU BILLETERA VIRTUAL

El primer paso es crear su propia billetera virtual. A través de compañías que comercializan estas monedas, conocidas como exchanges, usted compra sus Bitcoins y se almacenan automáticamente en su cuenta, todo protegido por una amplia criptomoneda.

Después de abrir su billetera en una bolsa, puede comprar monedas y pagar a través de transferencias, tarjetas de crédito o incluso boletos. Pero para evitar grandes pérdidas, es fundamental saber el momento adecuado para comprar Bitcoins.

Para esto, es importante realizar un seguimiento de los gráficos y análisis sobre el movimiento de los precios de estas monedas. Esta atención separa las grandes inversiones de los verdaderos desastres financieros.

Sin embargo, vale la pena recordar que como esta inversión es nueva y el volumen de inversores aún está en crecimiento, el análisis técnico puede ser inexacto y terminar no funcionando tan bien como en el mercado de valores. Si realmente desea invertir en estas monedas, preste atención redoblada:

Los exchanges funcionan como corredores de inversión, pero no tienen ninguna regulación.

En caso de fraude, ataques virtuales y errores en el servidor, nada y nadie podrá asegurar sus monedas. Un consejo es buscar exchanges DE reconocimiento verificado y con una gran cantidad de inversores. Busca referencias y conoce el mercado antes de entrar de cabeza en este mundo.

¿BITCOIN ES SEGURO?

Cuando hablamos de la seguridad de los Bitcoins, una palabra viene rápidamente a la cabeza: criptografía. Esta clave digital generada por cada moneda es responsable de dejar al portador de Bitcoins seguro. Además, debido a que se trata de una billetera completamente virtual, no corre el riesgo de que sus Bitcoins sean robados físicamente.

Sin embargo, por no ser un mercado regulado, quien tiene Bitcoins acaba exponiéndose a algunas situaciones de vulnerabilidad. Los Ataques de hackers, los esquemas piramidales y los errores en los servidores son algunos de los peligros de este mercado.

Como no hay ninguna persona u organismo que supervise el comercio de criptomonedas, no hay nadie que proteja al inversor de posibles fraudes o robos. Si por cualquier situación pierdes tus monedas, no hay vuelta atrás.

Otro punto importante: si pierde la firma virtual de sus monedas, no tendrá forma de recuperarlas. Si guarda su suscripción virtual en un disco duro físico o incluso en su escritorio, Asegúrese de que todo esté bien almacenado y completamente protegido.

Eso no quiere decir que usted no debe invertir en Bitcoins, pero que uno tiene que tomar todo tipo de cuidado en ese mercado, y ser consciente de los riesgos que ofrece y nunca poner todo su dinero sólo en esta moneda.

¿INVERTIR EN BITCOIN VALE LA PENA?

La gran apreciación que estas monedas han pasado en los últimos tiempos es indiscutible. Realmente, las historias que la gente ha hecho grandes fortunas tienen el potencial de ser verdaderas. Sin embargo, tenga cuidado con las promesas de dinero fácil y rápido. Todo tipo de inversión requiere precaución, información y mucho conocimiento.

No ignore su perfil de inversión: invertir en Bitcoins requiere características personales que, no siempre, son pasadas por quienes los venden. Por ser un proceso abierto a todos, muchos entran de cabeza sin siquiera conocer este mercado.

Este tipo de inversión debe ser elegida solo por aquellos que tienen una buena tolerancia al riesgo y sangre fría para mantener sus posiciones.

Tampoco se recomienda invertir cantidades que puedan comprometer su estilo de vida y patrimonio, por lo que no arriesgue todos sus ahorros.

Hay casos en que los inversores hacen Préstamos o incluso empeñan la casa para comprar criptomonedas. Claramente, esta acción no sería adecuada ni para un mercado completamente regulado. Ya sea para Bitcoins o cualquier otro activo, invierta siempre conscientemente.

¿Tengo que pagar impuestos sobre la renta sobre Bitcoin?

Incluso si no se reconoce como una moneda oficial, los Bitcoins deben declararse en el impuesto a la renta del inversor. Por lo tanto, si adquiere monedas, será necesario incluirlas en su declaración anual, en la ficha “bienes y derechos”, registrando la cantidad de monedas y la cantidad por la que fueron adquiridas.

Aunque hay paises que no cobran impuestos por las criptomonedas aquí algunos de ellos: Malta, Suiza, Alemania, Singapur, Malasia, Bielorrusia, Portugal, Eslovenia.

¿BITCOIN ES UNA BURBUJA?

Algunos analistas afirman que estamos presenciando la formación de la próxima gran burbuja financiera. Como no hay ningún otro activo en el mercado que haya logrado una valoración del 1.500% en un año, es comprensible que este patrón asuste a economistas y expertos.

Esta gran apreciación es vista como el paso previo a un verdadero desastre económico. Y no sería la primera vez que la especulación resultara en un gigantesco despeñadero financiero.

Sin embargo, esta opinión divide a los analistas. Hay quienes creen que esta apreciación es el resultado del aumento de la confianza en la tecnología y que este sistema se mantendrá con el tiempo. Es imposible afirmar si es verdad, solo sabremos la verdad si un día explota.

Independientemente de esto, cualquier inversor experimentado sabe la importancia de la diversificación del capital.

Asignar todo su dinero en un solo tipo de inversión no es una decisión inteligente, ya sea un título público o una criptomoneda.

Si el mundo de las monedas virtuales realmente te interesa, antes de invertir, conoce tu perfil y crea una estrategia de inversión diversa. Haga como los grandes inversores y proteja su capital invertido conscientemente.

¿CÓMO OBTENER BITCOINS?

Últimamente, es casi imposible pasar un día sin siquiera oír hablar de Bitcoins. Todos quieren saber qué es esta moneda, pero la pregunta campeona es: ¿cómo obtengo Bitcoins?

Básicamente, hay 4 formas diferentes de obtener esta moneda:

Comprar Bitcoins en exchanges.

Venta de productos o servicios y oleaje Bitcoins como forma de pago.

Minando las monedas.

Ganar en juegos y sitios web.

¿Cómo Ganar Bitcoin?

Hay varias formas de ganar Bitcoins a través de internet. A través de sitios conocidos como” grifos de bitcoin”, los usuarios pueden ganar fracciones de la criptomoneda simplemente haciendo clic en anuncios o ganando sorteos. La mayoría de las veces, estos sitios cobran acceso o ganan a través de anunciantes.

Por lo general, el pago realizado por estos sitios es bastante bajo, pero no deja de ser una forma de obtener estas monedas.

También hay algunos sitios que tienen varios juegos que te dan Bitcoins a cambio de tiempo jugado. El pago no es grande, pero si ya suele pasar horas libres jugando a través de internet, ¿por qué no ganar fracciones de monedas al mismo tiempo?¿Cómo extraer Bitcoin

¿Cómo extraer Bitcoin?

Cuando se habla de Bitcoins, es común escuchar el término “minería” juntos. Esta es la única forma en que las nuevas monedas entran en circulación. Para entenderlo mejor, solo compárelo con el funcionamiento de una mina de oro: los mineros extraen pepitas del metal de la tierra y así pueden comenzar a comercializarse.

Los mineros, en este caso, son los que ponen poderosas máquinas para desentrañar problemas relacionados con la propia red de Bitcoins. Como pago a cambio de la solución, reciben las monedas.

Como se puede ver, la extracción de Bitcoins para ganar dinero no es algo tan simple como parece, requiere un alto costo de los equipos, conocimientos técnicos, y una factura de energía en las alturas.

Otra forma más segura y consistente de ganar dinero es invertir en su conocimiento. Aprendiendo sobre el mercado financiero, usted descubrirá que invertir puede ser algo más que aplicar su dinero, pero también puede ser una profesión e incluso un estilo de vida.