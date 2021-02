Otra particularidad de Clubhouse es que las conversaciones son teóricamente efímeras. Cuando se cierra una sala, no queda ninguna referencia o grabación que demuestre que esa” reunión ” existió. Por supuesto, siempre puede haber quienes decidan grabar, pero las grabaciones no autorizadas están prohibidas bajo las reglas de la comunidad.

La comunidad portuguesa es todavía pequeña, pero ha ido creciendo. Una de las presencias asiduas en la aplicación es la de Paddy Cosgrave, fundador de Web Summit. El domingo, una sala creada por tres periodistas recibió la participación espontánea del ex comisario europeo Carlos monedas; del fundador del libre Rui Tavares; y del presidente ejecutivo de la Fundación José Neves, Carlos Oliveira.

En la prensa especializada, se especula que no ha pasado de una maniobra de marketing para llevar la casa club al universo convencional. Después de todo, hasta entonces, la aplicación sólo era conocida en algunos círculos vinculados a Silicon Valley. Aún así, maniobrar o no, la verdad es que funcionó.

“Clubhouse no pudo haber surgido en un mejor momento para las redes sociales. Reinventa esta categoría de todas las formas correctas, desde la experiencia de consumo de contenido hasta la forma en que las personas se relacionan entre sí”, explicó un responsable del fondo. Y, a pesar de ser reciente, se estima que la app ya vale cerca de mil millones de dólares.

Es probable que haya oído hablar de Clubhouse y no sepa exactamente qué es. Posiblemente vio mensajes de amigos o conocidos mencionando este nombre, o se encontró con alguien pidiendo “invitaciones” en Twitter o Facebook. También es probable que vaya a escuchar más sobre ella, al menos durante las próximas semanas: cada día, son cada vez más los portugueses a crear cuenta en la red social que más crece actualmente.

