Que el 2022, sea el año de la reconciliación

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Y el año del desahueve para todos!!!

No te voy a desear un feliz 2022, si estamos viviendo una zozobra a salto de mata, por la pandemia y la violencia. Nos puede caer una bala perdida, asaltar en la puerta de nuestra casa, como en el mercado, en pagos de servicios de agua, corriente, gas, cable, internet, telefonía etc.

No es que sea hipócrita, mis deseos para tu próximo año van mucho mas allá de la simpleza de la frase “Feliz año 2022″, como si mi deseo hacia los demás implicara un golpe mágico de suerte. No.

La realidad es otra, tu felicidad, la mía y de todos los peruanos depende de como nos desahuevemos los próximos 365 días, no seamos indiferentes al terremoto que sacude los cimientos de la democracia; desgobierno y actos de corrupción. Tenemos derecho a decir «Basta, hasta aquí nomás»!!!

Claro, hubieron equivocaciones garrafales al votar, pero nada es eterno si te lo propones.

La felicidad no esta en el año, sino en lo que te propongas durante el año. La felicidad esta en creer para crecer y en mirar para encontrar la solución.

Hay que tener la valentía de llamar las cosas por su nombre y plantear soluciones, para vivir con empuje en un país mejor.

Sólo nos queda mirar adelante, festejar los logros, aprender de nuestros errores.

Que el dolor de las ausencias se vayan apaciguando con el tiempo reemplazadas por recuerdos que te llenen el corazón.

Si en el 2022 la vida te da cientos de razones para llorar, demuestra que tienes millones de razones para sonreír, amar y luchar.

Un abrazo: Jauri