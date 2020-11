Vitamina C: 5 mitos y 5 verdades que debemos saber

Arándanos Los arándanos, las frambuesas y las fresas son ricos en vitamina C, Un antioxidante que puede ayudar a reducir los niveles de ansiedad y mejorar el estado de ánimo, indican algunos estudios pequeños. Una forma de obtener un refuerzo de esta vitamina es con una comida rica en nutrientes: batir un batido y con frutas rojas, verduras de hoja verde (que contienen magnesio), mantequilla de maní (para proteínas) y semillas de calabaza (para zinc), y comenzar bien el día.

“De esta manera, no solo está comenzando el día con una gran dosis de micronutrientes como calcio, hierro, magnesio, potasio y B6, sino que este plato rico en fibra también ayudará a mantenerlo saciado por más tiempo”, dijo la misma experta. Puede probar la avena caliente o fría, dependiendo de lo que esté de humor.

Huevos Al comer huevos, no deseche las yemas: cuente minerales como la colina y el zinc, que se han relacionado con niveles más bajos de ansiedad. Por otro lado, se ha demostrado que una deficiencia de zinc “induce comportamientos similares a los de la depresión y la ansiedad”, según una revisión científica de 2010 citada por el mismo medio de comunicación.

Aguacates “Los aguacates no solo son versátiles, sino que están cargados de todo un poco”, dijo a HuffPost la nutricionista Maya Feller. Contiene grasas y fibra saludables y también micronutrientes como la vitamina B6 (que ayuda a crear neurotransmisores como la serotonina, que estabilizan nuestro estado de ánimo) y magnesio (que ayuda a regular la respuesta del cuerpo al estrés).

Al igual que hay algunas rutinas que pueden ayudarle a comenzar el día con más energía y motivación, sabemos que la alimentación también tiene un papel clave en nuestras vidas, a saber, no controlar los ataques de ansiedad y nerviosismo.

