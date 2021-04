Los antiguos creían que con la entrada en esta etapa, la sexualidad de las mujeres terminó. Hoy, el paradigma ha cambiado. Aprende a lograr un mayor placer con las recomendaciones de Marta Crawford, una reconocida sexóloga portuguesa.

La vida sexual termina en la Menopausia, dijeron los Antiguos. “Había la idea de que la mujer ya no era útil, porque si la función sexual existía para la procreación, con la menopausia, el sexo ya no era justificable. Para las mujeres que no tenían satisfacción sexual, incluso podría servir como una excusa para no tener que responder a las necesidades masculinas. Las cosas han cambiado, el sexo tiene que ver con el placer”, dice Marta Crawford, sexóloga.

“Se ha notado que hay cambios en las hormonas femeninas y la testosterona, pero esto no significa que sea el final”, enfatiza el experto. Es precisamente el hecho de que no se puede quedar embarazada lo que hace que muchas mujeres vean un lado liberador en la menopausia. El fin de la anticoncepción y la preocupación constante por un embarazo no deseado. Pero, ¿qué impacto tiene la descomposición hormonal en la sexualidad?

La principal es la sequedad vaginal, un cambio en las membranas mucosas (que también afecta a los ojos o la boca) que, en el área genital, favorece la aparición de infecciones y perjudica las relaciones sexuales. La atrofia genital también puede ocurrir, debido a la falta de estrógenos en los tejidos del epitelio vaginal. Las mujeres que recurren a la terapia de reemplazo hormonal con asesoramiento médico, tienen estos problemas, inicialmente, resueltos.

Para el resto, hay tratamientos tópicos que debe recetar el ginecólogo. Como argumenta Tereza Paula, ginecóloga médica,” la falta de estrógenos en la mucosa vaginal tiene consecuencias para la salud [sequedad, infecciones vaginales y urinarias, incontinencia y cambios sexuales están entre los más comunes] e incluso aquellos que no tienen actividad sexual deben mantener una terapia vaginal local [en tableta o crema]. Es un ritual a adoptar, como poner Crema Facial para hidratar”. La libido es otra de las áreas de riesgo en la menopausia, debido a los cambios en el deseo sexual y la excitación.

A pesar del impacto de la pérdida hormonal, “a menudo depende del entorno en el que la mujer es [relación y tipo de sexualidad] más que la menopausia en sí”, dice Marta Crawford. Por otro lado, en la fase inicial de reducción de estrógenos y progesterona, “hay un período en el que la testosterona es más evidente y puede haber un aumento en el deseo”, enfatiza el experto.

El imperativo de asumir el cambio

En una etapa como esta, la actitud es decisiva. “Además de los cambios fisiológicos que tendrán impacto anatómico, pero también psicológico, es la forma en que la mujer percibe la vida y resuelve los problemas que tendrán mayor o menor impacto. Aceptar los cambios y adaptarse es crucial para que la ansiedad sea menor”, dice Lígia Catão, psicóloga. Cada mujer es única y su reacción a veces diverge.

A menudo depende de “cómo hizo frente a su primera menstruación”, señala el experto. “En el fondo, cómo se ocupa de su salud en general”, aclara aún más. No debe olvidarse que ahora, más que nunca, el estilo de vida dicta su bienestar. Una dieta equilibrada y ejercicio físico regular, por ejemplo, le permite mantener un peso estable y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y otras patologías como la diabetes, la hipertensión, la ingesta de calcio y el ejercicio previenen la osteoporosis, cuyo riesgo aumenta a esta edad. Y tampoco escapan los síntomas.

“Los síntomas aumentan cuando están estresados, cuando fuman y/o cuando están más cansados porque no duermen lo suficiente”, dice Tereza Paula. En la intimidad, la adaptación es la consigna y el apoyo mutuo es vital, como también defienden otros expertos. Para Marta Crawford, ” los hombres tienen que darse cuenta de que no es solo ella la que cambia. Esta ecuación es válida para ambos. Hay cambios profundos en la pareja.”

“El hombre tiene que ser un compañero y compañero en el verdadero sentido de la palabra”, advierte el autor de libros especializados como “vivir el sexo con placer – Una Guía para la sexualidad femenina”. “Estar presente, entender y, juntos, tratar de encontrar la mejor solución. Estar acompañado por un ginecólogo o recurrir a la terapia sexual puede ayudar a identificar y superar algunas dificultades”, agrega.

El momento adecuado para pedir ayuda

En los últimos años, muchos expertos han reflexionado sobre este proceso de cambio femenino. En la publicación de las nuevas directrices para la menopausia, en noviembre de 2015, el organismo británico National Institute for Care and Health Excellence (NICE) argumentó que ninguna mujer debe sufrir en silencio y señaló como primera recomendación informar sobre las soluciones para superar esta etapa.

Además de la terapia de reemplazo hormonal, indicada para síntomas como sofocos y sudores nocturnos en mujeres sin contraindicaciones, como señalan muchos expertos, existen numerosas soluciones que ayudan a vivir mejor. Las técnicas de relajación o respiración pueden ayudar a sobrellevar el calor o los cambios de humor. La práctica de ejercicio físico combate el estrés.

Como ejemplifica Lígia Catão, “la meditación, el yoga y el mindfulness son muy importantes, porque son prácticas que, además de llevarnos a un bienestar físico y psico-emocional, reduciendo la ansiedad y el estrés, también forman parte de una filosofía de vida”. En la consulta, se puede recurrir a” diversas técnicas”, como “la hipnosis, para promover la autoestima, mejorar los hábitos de salud en general y la promoción social”.

Las técnicas de relajación,” para reducir la ansiedad”, son otra de las propuestas de profesionales como Lígia Catalão. “Y terapia sexual, para promover una mejor salud sexual, tanto de la mujer como de la pareja”, también ilustra. Enfrenta la menopausia con una actitud positiva requiere ser proactivo en la búsqueda de explicaciones y soluciones. Desarrollar una relación franca y libre de tabúes con su médico es esencial.