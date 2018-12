Mientras que a los empleados públicos les pagan una gratificación de S/ 300.00, a los trabajadores de las pequeñas empresas les pagan medio sueldo como gratificación y a la mayoría de trabajadores informales (70% de la Población Económica Activa) no les pagan gratificación o es ínfima; a estos bueno para nada les pagan una gratificación de S/ 30,000 más la bonificación del 9% del aporte de ESSALUD.

A pesar que la economía no crece, la anemia se ha incrementado en los niños de Perú, no hay trabajo, ha caído y sigue cayendo la recaudación tributaria, la corrupción sigue generalizandose, continúa aumentando la evasión tributaria, muchos peruanos que habían dejado de ser pobres vuelven a serlo, la educación pública continúa olvidada, la atención hospitalaria es pésima, la infraestructura terrestre es deficiente, se incrementa la brecha social, y un largo etc.; este gobierno incapaz que no atina a nada para reactivar la economía premia a sus mediocres Ministros