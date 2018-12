Qualcomm Reclamaciones de Apple Todavía está Violando Chino Orden de la Corte, a Pesar de Actualización de Software para Quitar Características Patentadas

Qualcomm, el 10 de diciembre se anotó una victoria en su continua batalla legal con Apple, después de ganar una prohibición de importación en el iPhone 6s a través del iPhone X.

La prohibición fue promulgada después de que un tribunal Chino dijo que los antiguos iPhones infringir dos de Qualcomm patentes relacionadas con el redimensionamiento y formatear fotos para fondo de pantalla y el cambio entre aplicaciones.





Después de la sentencia del tribunal, Apple dijo que las características patentadas estaban relacionados con el software en lugar de hardware relacionados, y que la liberación de una actualización de software para los usuarios de iPhone en China para eliminar cualquier material funcionalidad.

Apple hoy empujado a un iOS actualización 12.1.2 que, presumiblemente, se incluye el prometido OS ajustes en China (Apple no ha confirmado iOS 12.1.2 incluye estas correcciones), pero Qualcomm dice que a pesar de la actualización de software de Apple todavía está violando los Chinos orden del tribunal.

En un comunicado de Reuters, Qualcomm dijo que Apple sigue “burlar el sistema legal” por violar la orden de protección y la liberación de declaraciones engañosas acerca de la sentencia.

“a Pesar de que Apple esfuerzos para minimizar la importancia de la orden y a sus pretensiones de varias maneras en que se abordará la infracción, Apple aparentemente sigue a burlar el sistema jurídico por violar los mandamientos,” No Rosenberg, consejero general de Qualcomm, dijo a Reuters en un comunicado el lunes. “Manzana de las declaraciones del siguiente a la emisión de la orden preliminar han sido los intentos deliberados para confundir y despistar,” Qualcomm Rosenberg, dijo en un comunicado el lunes.

Apple la semana pasada, dijo que “con base en los modelos de iPhone” que se ofrecen actualmente en China, que se cree que, en cumplimiento con la orden del tribunal, sino de una actualización de software fue planeado de todos modos a la dirección de “el menor funcionalidad de las dos patentes en cuestión en el caso.”

Apple no se aclara por qué se cree que está en cumplimiento con la orden, pero varios de los sitios que han especulado que los dispositivos que ejecutan iOS 12 no se incluyen las características infractoras. Que no está claro, sin embargo, como Reuters dijo que los sistemas operativos no son mencionados en la orden de la corte.

de Acuerdo a la Manzana, si la prohibición es en última instancia, confirmó, que hará que “realmente un daño irreparable a Apple y otras empresas,” con un costo de millones de dólares por día. A partir de una declaración de la semana pasada:

La prohibición, el costo sería de Apple millones de dólares por día y afectan tanto al gobierno Chino y a los consumidores, la compañía añadió, indicando que se ha creado 5 millones de puestos de trabajo en China a través de la cadena de suministro y desarrolladores de software de terceros. El gobierno Chino “puede que sufren cientos de miles de pérdidas fiscales” desde el iPhone prohibición debido a la pérdida de los impuestos de las ventas de los dispositivos, la compañía también dijo, citando estimaciones de 50 millones de unidades vendidas en el país en el año 2017. […] “de Apple y muchas otras empresas, los consumidores y el gobierno va a sufrir realmente un daño irreparable”, dijo la compañía en la presentación de la solicitud.

Qualcomm dice que, independientemente de cualquier actualización de software, Apple está violando el fallo de la corte, continuando a vender el iphone sin el permiso explícito de permitir que lo haga. “Ellos tienen la obligación legal de cese inmediato de las ventas, ofrece para la venta y la importación de los dispositivos identificados en los pedidos y para demostrar el cumplimiento en los tribunales”, Rosenberg dice Reuters.

En respuesta, Apple reiteró comentarios anteriores que es en cumplimiento de la orden. Apple no ha dejado de vender cualquiera de sus dispositivos en China hasta la fecha.