QEPD QUERIDO AMIGO VICTOR MANUEL PRADO

Víctor Manuel Prado Prado… Presente!

Querido amigo, nunca pensé que tendría que despedirme de ti de esta forma, que diferente sería todo si las cosas se hubieran dado de otro modo. Al menos jugando un partido de despedida, con toda la collera del barrio.

Me cuesta tanto aceptar que ya no estés aquí, atendiendo en tu Quiosco. Walter Ayala me pasó la voz de tu lamentable partida y no sabes cuanto lo siento. Te agradezco por todos los años de amistad que me brindaste, jamás olvidaré la gran persona que fuiste.

“Chato» dicen que algo se muere en el alma cuando un gran «pata del alma», divertido y buena persona se va, y tu despedida nos ha dejado rotos de dolor. Pero un amigo nunca se va, vive por siempre en nuestros corazones”.

Ojalá mi amigo Carlos Aguilar, secretario general de Fenvendrelp, tenga conocimiento y se haga presente llevando el saludo de todos los canillitas. Mi solidaridad a toda su familia.

Cuando un canillita muere, nunca muere!