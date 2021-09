Puka Bellido, hace lo que le da la gana

No se puede comenzar una renegociación justa con amenazas.

¿Bellido, se enfrenta al presidente públicamente y amenaza con nacionalizar yacimiento de gas de Camisea? ¿Quién gobierna? ¿”Sombrero Luminoso”, no da cara ni quiere dar declaraciones como revolucionario de la lengua española? ¿Será que Vladimir Cerrón le sabe algún anticucho, si no es así, porque no lo saca al fresco y corta de una vez por todas?

¿A que teme Pedro Castillo? ¿El ministro de Economía Pedro Francke, debe estar bajo su cama, antes las amenazas de Cerrón, Bellido y Bermejo, que odian las inversiones extranjeras? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es la verdadera intención de este gobierno? La cereza del pastel rojimio: TODOS LOS PERUANOS SOMOS DUEÑOS DE CAMISEA “Vamos a recuperar la patria que nos arrebataron hace tiempo. Negocian o nacionalizamos todo?

No es la primera vez que Puka Bellido lanza “señales” polémicas en Twitter -y no usa otras plataformas- como a inicios de la semana cuando instó al ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua, a dimitir si no estaba de acuerdo con que el Ejecutivo reconociera a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela. ¿Con que más nos sorprenderá Bellido? ¿Esta dado a cuenta gotas lo que se proponen con el cambio de Constitución?

Un primer ministro de Perú, no esta preparado para el cargo, es un complotador en polendas que amenaza con nacionalizar el yacimiento de gas de Camisea si el consorcio formado por la argentina Pluspetrol, la española Repsol y la estadounidense Hunt Oil, entre otras empresas, se niega a “renegociar” el reparto de beneficios a favor del Estado. ¿Sabrá cuánto le costara el Estado nacionalizar el gas de Camisea? Seguro que no sabe ni tiene idea!!!

Sin hacerse bolas, hoy para entretenernos el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, acudieron a las oficinas de la compañía Pluspetrol para presentar un oficio con el fin de formalizar el inicio de las renegociaciones del reparto de utilidades a favor del Estado por la explotación del gas de Camisea. UNA CORTINA DE HUMO ANTE EL FRACASO DE LA MESA DE DIALOGO EN CHUMBIVILCAS AFECTADA POR EL CORREDOR MINERO?

Bellido y Merino se hicieron presentes en el lugar alrededor del mediodía. Casi media hora después se retiraron del lugar sin dar declaraciones a la prensa ni dar detalles sobre lo acontecido. Ya en un mensaje publicado en la red social Twitter, Bellido aseguró que el Gobierno está convocando al consorcio para que acepte entregar una mayor cuota al Estado de las ganancias obtenidas por la venta del gas de uno de los mayores yacimientos de Latinoamérica.

Debemos reconocer que la renegociación de los contratos de concesión de la explotación de Camisea, situado en la selva amazónica de la sureña región de Cusco, era una promesa electoral de campaña del partido socialista Perú Libre, al que pertenece Bellido, quien además es cusqueño de nacimiento.

Después del gran revuelo generado en Perú por el mensaje de Bellido, el presidente de Perú, Pedro Castillo, matizó que “cualquier renegociación se dará con respeto irrestricto al Estado de derecho y velando por los intereses nacionales”.

“En este Gobierno del pueblo, estamos comprometidos con llevar gas barato a todos los peruanos. El Estado y el sector privado trabajando juntos por un Perú mejor”. ¿Dónde quedo lo dicho ante Naciones Unidas que su Gobierno no es comunista ni practicaría expropiaciones? ¿Expropiaciones o nacionalizaciones que actualmente no permite la Constitución peruana?

¿LA PRÓXIMA VÍCTIMA TELEFÓNICA?