Puigdemont se abre para evitar las elecciones

Puigdemont se abre para permitir que el asiento para evitar las elecciones

El máximo es de ahora para evitar una nueva elección que se llama. Con este lema, salió de la reunión de los diputados de JxCat que estaban recibiendo alrededor de ayer en Bruselas para tratar con el presidente, Carles Puigdemont, la estrategia para la limpieza de la investidura y del gobierno. Según fuentes presentes en la reunión a que se refiere el AHORA, fueron evaluar todos los escenarios que pueden ocurrir antes de que haya nuevas elecciones. Incluso Puigdemont llegó a considerar la posibilidad de que, si en el último momento, y in extremis la COPA no cambia su posición, era la posibilidad de que él mismo y el consejero de Toni Comín, aunque hasta ahora se ha negado a dejar el asiento. Una hipótesis, sin embargo, se generan una serie de intervenciones, tanto independientes y los miembros de la PDECat -según diversas fuentes conocedoras – asegurar que esta es una “línea roja” y que el presidente no puede salir de la ley del parlamento.

“no Hay espacio para convencer a la COPA con el proceso constituyente”, insistían ayer desde el grupo parlamentario, mientras que los anti-capitalistas no han activado la empresa territorial para evaluar la nueva propuesta que hizo llegar a JxCat y ERC, ya que lo consideran como “autonomista”. “Dejar el asiento sólo se planteó una vez agotado todas las opciones”, agregaron otros miembros consultados. Y es que, antes de llegar a este punto, JxCat creo que se puede agregar la TAZA para el acuerdo con ERC para invertir Jordi Sànchez, que está pendiente, que la sala de apelaciones de la Corte Suprema se pronunciará sobre si va a revocar la decisión del juez Pablo Llarena y permite ir al Parlamento.

De hecho, el portavoz adjunto, Eduard Pujol, dejó claro ayer que el objetivo era que el gobierno y evitar la celebración de nuevas elecciones. “No queremos elecciones. Cerramos la puerta a este escenario”, subrayó en una comparecencia ante la prensa en la que también negó que, a partir de ahora, Puigdemont está considerando la posibilidad de abandonar el asiento. Pujol pide “sentido de estado” para cupaires y ERC para hacer su camino hacia la República. “Hemos ido todas las veces que ha sido necesario”, insistió el portavoz de JxCat. Hill consiguió el visto bueno en muchos fragmentos de su discurso anti-capitalista invocando el referéndum del 1 de octubre y el resultado de que el 21 de diciembre y llama a “la República”. De JxCat indican que la cupaires tienen la capacidad de bloquear la investidura porque Puigdemont y Comín no pueden votar. Un poder de negociación -dicen – que no tendría lugar si no están exiliados. “Sería una contradicción para alterar la voluntad de un Parlamento sobre la base de una abstención o un no saber que tenemos dos votos que no se pueden expresar, pero son los diputados”, ha advertido Pujol, que era evidente, así que la presión en la COPA de las próximas semanas será intenso. El cupaires, por otro lado, la urgencia de resolver el cul-de-sac a través de la desobediencia: ayer el diputado Carles Riera defender a RAC1 que permita que el delegado con derecho a voto de los exiliados -prohibido por el tribunal constitucional – para hacer cumplir la mayoría de JxCat y ERC en la oposición.

Sánchez es un candidato



Después de que el juez Pablo Llarena vetés que Jordi Sànchez – encarcelado en Soto del Real asistirá a la investidura, JxCat también abordó ayer si se mantiene el mismo candidato. “Tenemos tiempo para invertir Jordi Sànchez,” dijo Hill-, existe un marco legal que garantiza esta investidura,” él agregó. Fuentes de la dirección de JxCat afirmación de que cualquier cambio de la presidenciable de la anunciada Puigdemont y, por el momento, no quieren pasarar a plan C. sala de apelaciones de la corte Suprema ha dado cinco días a las partes porque adjudicar la misma, acerca de si va a revocar la decisión de Llarena y de la lista que ellos consideran que puede esperar que rectificar el tribunal Supremo. Un tempo, pero, que neguiteja ERC.

Los republicanos eran ayer en la expectativa de lo que sucederá en Bruselas, interesados en pasar lo antes posible a un nombre alternativo, informa Nathan Moldes. El martes el secretario general del partido republicano, Marta Rovira, que solía ser públicamente JxCat proponer un nuevo candidato en el acto de investidura de esta semana. Desde la Izquierda no se ve Sánchez como el candidato con el “cash” que desbloquear la formación del gobierno, por el veto de la corte Suprema, pero también para las próximas semanas (o meses) que su caso va a tomar para llegar al Tribunal de Estrasburgo. Sin embargo, el presidente del Parlamento, Roger Torrent, no se debe abrir una nueva ronda de contactos para cambiar presidenciable hasta hay otro nombre sobre la mesa. Y ¿cuál es el plan C? Desde la dirección de JxCat son Jordi Turull -que también cuenta con el respaldo de la PDECat – como un nuevo candidato. Un nombre, sin embargo, lo que hace difícil para la COPA para mover la abstención porque es “muy vinculado” a la fiesta.