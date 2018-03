Puigdemont : “La entrega no es parte de mi diccionario”

Después de que el presidente Carles Puigdemont, anunció ayer que hace un paso al costado para facilitar la formación del Gobierno y la investidura de Jordi Sánchez, el candidato de Juntos a Cataluña (JxCat) dijo hoy que no piensa rendirse: “La versión que se puede dar a partir de la Moncloa hace reír ridículo que es, la entrega no forma parte de mi diccionario, pero no es una anomalía democrática en términos de que el Parlamento no es capaz de tomar la decisión de que quería”.

En una entrevista en ‘El Món de un Rac1’, Puigdemont ha dejado claro que quiere volver a ser presidente del Gobierno: “El Parlamento tiene la mayoría de hacerme el presidente, pero la inexistente separación de poderes hace que sea imposible jugar de esta manera, pero vamos a tratar de hacerla efectiva cuando usted no puede ser contestada por el TC”. “No podemos aceptar el marco mental de la represión, no puede ser que un juez veti un candidato, quien tiene que decidir es el Parlamento”, subrayó en relación a la candidatura de Sánchez. “Puede ser presidente en muchas maneras”, añadió, ” a pesar de admitir que “no existen las mejores condiciones para el ejercicio de la presidencia”.

Puigdemont, que no se ha atrevido a aventurarse fuera de un horario para la investidura porque todavía hay flecos para formar el Gobierno, señaló que “Sánchez tiene todos los derechos como miembro del parlamento para ser juramentado como presidente”. “Sánchez es el número 2 de la lista de candidatos y tiene una comprensión de la política transversal que hace a la persona más adecuada”, dijo. Con respecto al posible veto de Sánchez, confía en que “hay pronunciamientos en el futuro en contra de los abusos del Estado, porque no hay leyes que impiden que se Sànchez presidente”.

Declaración de la independencia

Puigdemont no ha querido calificar el libro de Saint Ciudad en la que se habla de los días previos a la proclamación de la independencia: “Si el Estado se había comprometido a no aplicar el 155, liberar a los Jordis o recuperar el control de la financiación tendría anunció que las elecciones, pero el gesto de que el Estado está quebrado, porque piensa en la lógica de las partes y no del Estado”, ha revelado el presidente, quien ha asegurado que él no hablar con ningún miembro del Gobierno.

“Si el estado español había dado estas garantías, hubieran celebrado elecciones porque teníamos antes de que el golpe de estado de 155, había visto la acción de la policía de los 1-O y quería liquidar la autonomía de Cataluña”, ha reiterado Puigdemont. “El 10 de octubre, he oído un montón de gente, también los miembros del gobierno español, pero es claro que el estado nunca cumplió con las promesas, y esta fue mi error”, dijo el hasta ahora presidenciable, acerca de la suspensión de la DUI frente, la propuesta no se aplican a la 155.