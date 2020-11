Up Next

Los Estados Unidos tienen derecho a elegir qué artículos de la Constitución estadounidense Pueden aplicarse o no a este territorio.

A pesar de esta autonomía y selecciones deportivas propias, los residentes de la isla no pueden elegir al Presidente norteamericano, siendo, en general, la última instancia judicial, el Supremo Tribunal de Puerto Rico.

Además de elegir al gobernador, representante ante el Congreso de los Estados Unidos, diputados y alcaldes, los puertorriqueños se pronunciaron en las elecciones generales del martes, sobre si quieren ser el 51.El estado de EE.UU., o no.

By