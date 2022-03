Puedes obtener licencia electrónica el mismo día que inicias trámite

Recuerda que no puedes tener la versión física y electrónica al mismo tiempo, al cambiar a la licencia electrónica, la física perderá su vigencia.

Es importante mencionar que la licencia electrónica tiene el mismo valor legal del documento físico según lo refiere el Decreto Supremo N° 007-2016-MTC. Además, con la licencia electrónica se acabaron los problemas por pérdida o robo del documento físico. También desaparecen las multas por no portar brevete, pues ahora puedes descargarlo las veces que quieras y llevarlo en cualquiera de tus dispositivos electrónicos.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), alineado con la política de modernización y transformación digital del Estado, pone a disposición de los ciudadanos un trámite 100 % on line para gestionar la licencia electrónica desde la comodidad de tu hogar o desde donde te encuentres, a través de una computadora, tablet o teléfono celular. De ese modo, se evita el desplazamiento a los locales de la entidad y hacer largas colas.

¡Atención, amigo conductor! Si has iniciado el trámite para obtener tu licencia de conducir física, pero la fecha programada para recogerla no está próxima y te urge contar con este documento para manejar tu vehículo sin problemas, puedes desistir de dicho trámite y obtener tu licencia electrónica en un máximo de 24 horas.

