SEÑALES de que pueden ENAMORARSE de la PERSONA EQUIVOCADA

By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Enamorarse de la persona equivocada: El amor puede ‘cegar’ y ser un arma de doble filo. Uno de los dos: es un ‘lecho de rosas’ o puede que no sea correspondido.

Con esto en mente, mira a continuación las señales que, puedes enamorarte de la persona equivocada en los próximos días y evita perder tiempo y energía Enamorarse de la persona equivocada

Enamorarse de la persona equivocada

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Enamorarse de la persona equivocada

Es una de esas señales que no solo no pueden superar bien a la ex, sino que también romantizan demasiado la nueva relación, ignorando cualquier señal de alerta. En el fondo, busca constantemente una copia de quien lo lastimó.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Enamorarse de la persona equivocada

Estás buscando amor y atención, lo que hace que termines coqueteando con alguien que no te interesa. Llega a creer que cualquier migaja que le den es amor verdadero, cuando en realidad no lo es.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Enamorarse de la persona equivocada

Los nativos de este signo desean libertad y romance. Lo mejor de ambos mundos. Resulta que, muy probablemente, esa persona con la que hablas todos los días no siente nada por ti.

Los tres signos que deben temer al próximo Mercurio retrógrado

Puede que no sea la persona más conocedora de astrología, pero lo más probable es que hayas oído hablar de Mercurio retrógrado. Está en juego un fenómeno planetario que normalmente ocurre tres o cuatro veces al año y que hace temblar a mucha buena gente.

En el fondo, debes esperar lo mejor, preparándote para lo peor. Cualquier cosa puede pasar: desde perder todo lo que estaba almacenado en tu teléfono hasta que te despidan.

Así, con la aproximación de Mercurio retrógrado en Libra, del 10 al 23 de septiembre, empieza a ‘dar cuenta de la vida’ y conoce a qué signos, según el portal Metro World News, debes temer:

Géminis (21 de mayo al 21 de junio)

Con la llegada de Mercurio retrógrado, las situaciones pueden dejarte aún más en el ‘mundo de la luna’. Pero por más ansioso que estés, no te olvides de todo tu potencial. No sirve de nada entrar en paranoia.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

No estás satisfecho con lo que ves en el espejo y no es de hoy. Resultado: terminas descargando tu frustración con los demás, innecesariamente.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Parece que el mundo se ha unido para tramarlo. Lo sabemos bien. Pero recuerda que es solo una fase. Nada es definitivo.