Un producto lácteo completo (por ejemplo, queso de oveja) no contiene mucha vitamina D. pero comer de 2 a 3 porciones al día puede ayudar a complementar su consumo. No se puede decir lo mismo de los productos bajos en grasa, que han sido liberados de su vitamina D al mismo tiempo que su entrante.

Superalimento, rubor, el huevo contiene un montón de nutrientes de interés. Entre ellos está la vitamina D. por supuesto, un huevo solo no es suficiente para cubrir la RDA (se necesitan al menos 6), pero todavía tiene todo el interés de incluirlo regularmente en sus Menús. El ritmo correcto : 4 a 5 huevos orgánicos por semana.

