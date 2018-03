Psicópatas ¿pueden ser curados?

En todo el mundo, entre el 1% y el 2% de los hombres y el 0,3% y el 0,7% de las mujeres son psicópatas, lo que significa, básicamente, que estas personas tienen características específicas de comportamiento y socialización.

En términos de comportamiento, son carismáticas, impulsivas, perseverantes y, por supuesto, pueden ser crueles. Al no poder experimentar sentimientos de empatía, no logran conmover con el sufrimiento ajeno y, en muchos casos, llegan a disfrutar de ver a otras personas sufriendo – no es de extrañar que muchos psicópatas llegan a cargos jerárquicos altos.

Para un psicópata, la incapacidad de sentir empatía no es un problema, y si ya se preocupó de si podría o no ser un psicópata, siguiendo esta lógica, es muy posible que usted no lo sea.

En términos de curación, aunque esa palabra no sea la más adecuada aquí, la verdad es que un verdadero psicópata nunca puede ser curado. O sea: él nunca podrá cambiar la forma de cómo se siente en relación a otras personas y de las propias actitudes.

Personalidad psicópata

Para un psicópata, no hay nada de malo con su forma de actuar y de pensar: “Por lo que he leído, he escuchado, he visto y ya he vivido hasta ahora, las personas con trastornos de personalidad de la triada negra no pueden y no van a cambiar”, explicó Perpetúa Neo, Doctora en Psicología y terapeuta, en una conversación con el Business Insider.

Ella aclaró que las personas narcisistas, maquiavélicas y psicópatas son muy buenas en fingir ser alguien que no son, consiguiendo incluso manipular terapeutas y psicólogos. Son personas capaces de crear personajes en detalle y, a partir de lo que inventaron, siguen un patrón de personalidad social que no se ajustan a lo que realmente son.

Los Psicopatas no sienten miedo

Nigel Blackwood, psicólogo forense, explica que los psicópatas no sienten miedo de juicios sociales o de ser castigado con el tiempo. Son personas que no se preocupan por las normas sociales y el impacto de estas normas en sus vidas, y que por lo tanto pueden participar en crímenes – si son detenidos, simplemente no les dan la mínima importancia y lo toman como parte de la vida.

Vale la pena recordar que no todo psicópata se convierte en un criminal, y que muchos viven toda su vida sin que nadie note que son psicópatas. Causando o no problemas, no hay ninguna evidencia de que son capaces de cambiar la propia personalidad.