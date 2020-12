Ahora bien, este viernes, el diario L’Équipe adelanta que la voluntad de Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, es clara: prolongar el vínculo de Neymar más allá de 2022. Sin embargo, si eso no es posible a corto o medio plazo, el dirigente máximo del club ya definió una estrategia: colocar un precio de 100 millones de euros a Neymar El próximo verano, a un año del término de contrato, de forma a disuadir potenciales interesados, entre los cuales surge el nombre del Barcelona, crónico candidato a la contratación del internacional brasileño.

By