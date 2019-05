El entrenador Thomas Tuchel reconoció públicamente que no autorizó el viaje de Neymar a Brasil en la última jueves, entrando en conflicto directo con Antero Henrique, director deportivo del PSG, que le dio permiso al ’10’ para ausentarse durante la recta final de la temporada.

“¿Neymar ha sido autorizado por el PSG? No, No por mí. No es algo deportivo, no me corresponde a mí tomar la decisión de autorizar su ausencia o no”, apuñaló al técnico alemán con vehemencia, dejando la impresión de cierta incomodidad con la situación.

Aunque no podía disputar la última ronda de la Liga 1 por un castigo, Neymar decidió quedarse fuera del entrenamiento preparatorio para la partida contra Stade de Reims y adelantar el viaje a Brasil, donde participará en los trabajos de la selección en la Copa América.

Según publicó “París United”, el brasileño recurrió a Antero Henrique para liberarlo para dejar la capital francesa.

La decisión del director deportivo desautorizó totalmente al técnico, que vio reducida su autoridad en un vestidor ya impactado por el caso de declaraciones de Mbappé, que amenaza con forzar su transferencia.

Ante la prensa, Tucchel no descartó la salida de algunos de los principales atletas este verano europeo: “¡así es el fútbol! Yo, como entrenador, quiero contar con ellos, pero estamos atentos. No somos ingenuos, los cluves quieren firmar con muchos jugadores, pero si me preguntas, como entrenador, quiero contar con ellos la próxima temporada. Si eso no ocurre, buscaremos soluciones”.