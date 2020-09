Los estudios en etapa final de la vacuna se suspenden mientras la compañía investiga si el caso está realmente relacionado con la vacuna o es una propia coincidencia.

El martes por la noche, la farmacéutica AstraZeneca anunció la suspensión de las pruebas de vacuna para Covid-19 que está desarrollando en asociación con la Universidad de Oxford. Citada por CNBC y StatNews, la empresa explicó que la suspensión fue motivada por una reacción adversa seria en uno de los participantes del estudio.

Todavía se sabe poco sobre lo que ha sucedido, concretamente, con el voluntario. Pero según The New York Times, una persona ha presentado problemas relacionados con una enfermedad congénita (mielitis transversa), pero no está claro si es la misma persona que tuvo las reacciones adversas, si el caso está realmente relacionado con la vacuna, o si es una mera coincidencia.

Nota: en The NewYork Times, AstraZeneca no quiso comentar sobre la ubicación del participante y no confirmó el diagnóstico de mielitis transversa.

¿Qué es la mielitis transversa?

La mielitis transversa es una enfermedad de la médula espinal con consecuencias potencialmente graves. Puede ser el resultado de una serie de causas que desencadenan respuestas inflamatorias del cuerpo, incluyendo infecciones virales.

Los síntomas incluyen debilidad muscular, parálisis, entumecimiento o sensaciones incómodas en los nervios, dolor neuropático, espasmos, entre otros. Puede ser aguda o desarrollarse lentamente. La condición suele ser tratable con esteroides.