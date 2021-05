Los primeros resultados de las pruebas de la bomba atómica, que se realizaron en el año de 1945, en el estado norteamericano de Nuevo México, formó un nuevo tipo de material. Este compuesto químico es una sustancia vítrea, lo que se ha llamado trinitito rojo. Forjado en las altas temperaturas en el interior de un trozo de trinitita, se trata de un grano de material con 10 µm (micrómetro) de diámetro, un poco más grande que la de un glóbulo rojo.

Este grano tiene una forma rara de la materia a la que se denomina quasicristal, que fue, junto con la esencia de la humanidad. El nuevo estudio fue reportado en una investigación publicada el pasado 17 de mayo en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Los cristales normales, que son compuestos de átomos atrapados en una red en la que se repiten en un patrón regular. Ya que se trata de una estructura quasicristais, a pesar de llevarse a cabo, y no se vuelve a tocar, o lo que es lo mismo, pueden tener propiedades que están “prohibidos” em los cristales”. La detección se realizó a principios de la década de 1980, y que también aparecen en la naturaleza y en la población.

Los quasicristais encontrados en Nuevo México, que son los más antiguos, hechos por los seres humanos. Su nombre, trinitita, que es una referencia al nombre de la prueba nuclear, en el que se han diseñado con la Experiencia de la Trinidad, realizada en febrero de 1945, en el llamado “Sitio web “Y”, que fue la primera bomba atómica de la historia.

Sin embargo, el trinitito estudiado por el equipo político de Terry william Wallace, director emérito del Laboratorio Nacional de Los Álamos, que es el nombre de la página Web y, además, es una variedad poco común, la llamada del trinitito rojo. En general, el quasicristal tiene un color verdoso, sin embargo, que el trinitito de color rojo que contiene el cobre, el cual proviene de los restos de los hilos, que se extendían desde el suelo hasta la bomba.

La formación de los quasicristais

Los quasicristais que se forman en los materiales de los que han tenido un impacto fuerte y, en general, involucran a los metales. El trinitito rojo, en la teoría, que se ajusta a estos dos criterios. Sin embargo, los investigadores tenían que encontrar un par de muestras de la misma antes de poder estudiar.

“Me pasé meses buscando trinitito de color rojo que hay por ahí”, dijo el físico teórico Paul Steinhardt, de la Universidad de Princeton, en los Estados Unidos. Sin embargo, lo único que se ha de recibir son las muestras, cuando Lucas Bindini, científico de la Universidad de Florencia, Italia, comenzó a colaborar con el equipo de trabajo. Se ha logrado una muestra de un material a otro experto en el tema.

A continuación, se ha comenzado a hacer con un Bindi el examen de todas las partículas de grano microscópico. Después de que el grano se extrae de la trinitita e irradiado con rayos X, los investigadores se muestran, por último, que el material que tenía a un tipo que pasa solo en el quasicristais.

El trinitito de color rojo está formado por silicio, cobre, calcio y hierro. En una entrevista concedida a la revista Science News, el científico del Instituto de Tecnología de California (Caltech), Chi Ca, que no participó del estudio, dijo que el material es completamente nuevo para la ciencia. “Es un descubrimiento muy bonito y emocionante”, dijo.

En el futuro, los científicos pretenden examinar otros lugares que han sufrido los golpes más violentos, como los cráteres de impacto, y otros sitios de pruebas nucleares. El objetivo es encontrar a la creación de estructuras que están formadas por un gran impacto en el suelo.