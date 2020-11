Un algoritmo desarrollado por el Instituto de tecnología de Massachusetts (MIT) en los Estados Unidos logró identificar a las personas con covid-19 asymáticas a través del registro del sonido de la tos. Plantilla se aplica en una “aplicación” para hacer el seguimiento más accesible.

En una reciente publicación en el “IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology”, el equipo de investigadores presentó un modelo de inteligencia artificial que distingue a personas infectadas con covid-19 asymáticas de personas sanas, a través de regímenes de tos forzada, sometidos voluntariamente a través de un sitio web, con recurso al móvil o al ordenador.

La tasa de éxito de esta prueba alcanzó el 98,5% entre aquellos que tuvieron un resultado positivo de infección confirmado a través de una prueba de diagnóstico oficial y, dentro de ellos, alcanzó el 100% entre aquellos que no presentaron síntomas.

La diferencia de sonido entre la tos de los infectados asintomáticos y de las personas sanas no es perceptible al oído humano, según los investigadores. El estudio se llevó a cabo entre el pasado mes de abril y mayo, pero hasta la fecha ya ha recogido 70 mil regímenes de tos. Utilizó las muestras de cerca de 2500 personas que se confirmó tenían covid-19 (incluyendo asymáticas) y de 2500 elegidas aleatoriamente.

Antes de la pandemia, proyectos de investigación similares ya habían sido probados en el diagnóstico de otras condiciones como la neumonía y el asma. El mismo equipo del MIT había desarrollado modelos similares basados en el análisis de la tos forzada, aplicados a la detección de Alzheimer. A partir de estos, descubrieron que era posible encontrar patrones en cuatro biomarcadores, en la fuerza de las cuerdas vocales, las emociones, el rendimiento respiratorio y pulmonar y la degradación muscular, que son específicos de covid – 19.

“Creemos que esto demuestra que la forma en que producimos el sonido cambia cuando tenemos covid-19, incluso si somos asintomáticos”, dice Brian Subirana, uno de los autores del estudio.

El equipo está trabajando con una empresa para el desarrollo de una aplicación basada en este modelo de inteligencia artificial para hacer el seguimiento a covid-19 más accesible. Si la aplicación es aprobada por las autoridades del medicamento y adquirida a largo plazo, podría convertirse en una herramienta barata, práctica y no invasiva para identificar casos asymáticos de covid-19, según los investigadores. El algoritmo utiliza la muestra de la tos para trazar un mapa de salida del sonido, capaz de monitorearla de inmediato.

El usuario puede registrar diariamente su tos en el celular e inmediatamente saber estará infectado, confirmando después el diagnóstico a través de una prueba formal. “La implementación efectiva de esta herramienta de diagnóstico grupal puede disminuir la propagación de la pandemia si todos la usan antes de ir a las aulas, a la fábrica o a un restaurante”, señala Brian Subirana.