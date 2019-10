Tardó 22 años en llegar a la gran pantalla y tiene como protagonista principal Will Smith, que vale literalmente por dos. “Proyecto Geminis” es la película más reciente de Ang Lee y marca un giro en la forma en que se hace cine. Proyecto Geminis: dos Will Smith no hacen una buena película.

Se llama Proyecto Geminis, pero nada se acerca a la exploración espacial de la NASA en los años 60. “Gemini Man” (en inglés) es un largometraje de acción de Ang Lee, pasado en un futuro nada lejano. El cineasta ya ha recaudado dos Óscar de Mejor Director con las películas la Vida de Pi (2012) y el secreto de Brokeback Mountain (2005), pero esta es la prueba de que no todos los disparos son correctos. A diferencia de la misión de la NASA, el proyecto Gemini no transporta a nadie a las estrellas, aunque el personaje principal, Henry Brogan (interpretado por Will Smith), trata de enviar a varias personas al cielo (o al infierno) durante casi dos horas.

Henry Brogan es una ametralladora humana de 51 años que trabaja para el Gobierno de los Estados Unidos y que todos dicen ser el mejor asesino a sueldo. En total, cuenta con 72 víctimas, entre ellas terroristas y grandes amenazas para la humanidad. Los años pasan, y es hora de dejar de lado la carnicería, pero hay varios fantasmas de los que ni el mejor de los mejores puede escapar.

¿Podemos predecir el final de una guerra en la que las batallas se libran contra nosotros mismos? No, No es un cliché básico que refleja una crisis interior de un hombre de mediana edad. Al descubrir algo que no debería, Henry Brogan es perseguido y atacado por alguien que puede predecir todos sus movimientos, una figura misteriosa que no es nada menos que un clon suyo de 25 años. Responsable de la copia de Henry Brogan, Clay Verris, interpretado por el británico Clive Owen, trabaja en el Gobierno estadounidense y es el villano de la historia, responsable del secreto proyecto Geminis.

La gran estrella de la película es el actor Will Smith, quien nos presenta en dosis doble (como Henry, el original, y Junior, El Clon) y con más de 20 años de diferencia. El asesino de élite prófugo se une a la agente secreta Danny Zakarweski (interpretada por Mary Elizabeth Winstead) y el amigo de larga data Baron (Benedict Wong).