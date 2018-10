Próximo 2018 iPad Pro Podría Ser de 5,9 mm de Espesor Con Ninguna toma de Auriculares

próximas de Apple iPad Pro</a> podría ser uno de sus más delgado de los dispositivos sin embargo, en la medición en apenas 5.9 mm de espesor, a base de detalles compartidos por un filtrador en Twitter que previamente se proporcionan detalles precisos sobre el iPhone XS y XR por delante de lanzamiento.

Según el usuario de Twitter CoinCoin, el próximo iPad Pro medida en apenas 5.9 mm, y debido a su delgadez, no habrá lugar para que Apple incluye un conector para auriculares.

por supuesto, no hay toma de auriculares en los próximos nuevo iPad. 5.9 mm de espesor es bastante bueno, aunque. — CoinCoin (@coiiiiiiiin) 12 de octubre de 2018

El 5.9 mm estimación coincide con la supuesta iPad Pro dimensiones compartido el día de ayer en Slashleaks, lo que sugiere que el nuevo iPad Pro podría medir 5,86 mm de espesor.





es también en línea con el actual iPad Pro de las mediciones. El existente de 10.5 pulgadas iPad Pro es de 6.1 mm de grosor, por lo que tendría sentido para un nuevo modelo de ser un poco más delgada.

Es probable que el 5.9 mm estimación se aplica a la más pequeña de las dos 2018 iPad Pro de los modelos que Apple se espera que introducir, que podría ser de alrededor de 10.5 a 11 pulgadas de tamaño. Apple actual de 12,9 pulgadas, el iPad Pro es más gruesa que la de 10.5 pulgadas de la versión, en la medición en 6.9 mm de espesor.

El iPad Pro dimensiones compartidas en Slashleaks ayer sugieren la más pequeña del iPad Pro será de 7 pulgadas de ancho (178.52 mm) y de 9,7 pulgadas de alto (247.64 mm), mientras que el modelo más grande, será de 8,5 pulgadas de ancho (215mm) y 11 pulgadas de alto (280.66 mm).





Hemos visto dimensión similar estimaciones anteriores rumores de sitio Japonés Mac Otakara, lo que sugiere la más pequeña del iPad Pro medida en 247.5 mm de altura, 178.7 mm de ancho y 6 mm de grosor, mientras que el modelo más grande medirá 280 mm de altura, 215mm de ancho, y 6.4 mm de espesor.





Comparativamente, la corriente de 10.5 pulgadas iPad Pro de medidas en el 6,8 pulgadas de ancho (174.1 mm) de 9,8 pulgadas de alto (250.6 mm), mientras que el de 12,9 pulgadas modelo mide en 8.68 pulgadas de ancho (220.6 mm) por 12 pulgadas de altura (305.7 mm).

Biseles en las nuevas tabletas podría medir en la derecha alrededor de 6 mm en la parte superior, inferior y los lados, con el 7,2 mm de medición en la Slashleaks documento quizá se refiera a bisel de espesor con botón lateral incluido.

antes de Múltiples rumores se han hecho sugirió que la próxima generación de iPad Pro de los modelos contará con más delgados biseles todo el camino, con el bisel superior de la vivienda de un TrueDepth sistema de cámaras para la IDENTIFICACIÓN facial. La parte inferior bisel más delgado que en los actuales modelos, debido a los planes de Apple para quitar el botón de Inicio.

volver a la predicción de la no toma de auriculares, esta no es la primera vez que hemos escuchado ese rumor. En julio, un Mac Otakara también dijo que el próximo iPad Pro de los modelos no incluyen un conector para auriculares. los modelos de iPhone, no han ofrecido una toma de auriculares desde que el iPhone 7 de Apple en lugar de animar a los clientes a utilizar el Bluetooth de los auriculares como el AirPods o Rayo-base de las soluciones.

La info compartida en Slashleaks es probable que a partir de un caso maker y porque es compatible con los datos obtenidos de otras fuentes, posiblemente precisa. Aparte de las dimensiones de la nueva iPad Pro de los modelos, la información también se confirma la presencia de una nueva Smart Conector en la parte posterior de las dos tabletas.





Otros 2018 iPad Pro de los rumores que apuntan a que el dispositivo contará con un USB-puerto C en lugar de un Rayo puerto, un más rápido A12X chip, y el apoyo de una segunda generación de Apple Lápiz.

no está claro cuando el nuevo iPad Pro de los modelos será anunciado, pero su debut es probable que muy pronto. Estamos esperando Apple para realizar un evento en algún momento en octubre, con el fin de octubre mirando como la más probable opción.