PROTESTAS DE VÁNDALOS GENERARON PÉRDIDA DE S/. 3,200 MILLONES AL PERÚ

PÉRDIDAS LLEGARÍAN EN 14 DÍAS A MAS DE S/. 6 MIL MILLONES Y DE ESTO NO DICE NADA LA CNDDHH?

Pero la CNDDHH insinúa a la CIDH que los soldados y policías son «monos con metralleta», que sus intervenciones son abusivas e ilegales que no cuentan con presencia fiscal?

Para colmo de nuestra desgracia obligan que el ministerio de Justicia ponga 101 abogados a vándalos capturados, mientras las FFAA y PNP solo tienen institucionales, cómo se come esto? Pregunta ingenua, que ganamos con este organismo rojimio, que sólo defiende a los enemigos del Perú? Por qué, no salimos de ese nauseabundo organismo comunista «llamados Derechos Humanos», que defienden a terroristas y nos obligan a pagarles indemnizaciones en dólares?

QUIEN DEFIENDE A LOS VERDADEROS AGRAVIADOS? ¿QUIÉN NOS DEVUELVE TODOS LOS DESTROZOS QUE HAN HECHO?

Debemos ser contundentes, si no salen las Fuerzas Armadas, el Perú estaría ardiendo al estilo de los 80 con los ataques de Sendero Luminoso. De eso ni dice nada la CNDDHH, menos la CIDH. Ya hemos visto como la Lori Berenson, se fue con sus 30 mil dólares bajo el brazo a su país y así muchos otros la pasan lindo en el extranjero

Debemos preguntar si APCI fiscaliza las millonarias donaciones que recibe CNDDHH y en que se gasta, este organismo sólo confunde a nuestro Pueblo.

«La CNDDHH, está lleno de zurdos, parásitos, lacras de la sociedad, enemigos de la democracia. Cuando los muertos no sean de su ideología no pasa nada, cuando chocan con uno de los suyos lloran y de rasgan las vestiduras, toman las calles con violencia, lavan las banderas en la Plaza San Martín, salen en diferentes medios, difunden spot (de dónde sale el financiamiento)? Porqué la Corte Internacional de Derechos Humanos, no vinieron cuando murieron 25 peruanos en las protestas contra el «asno» Pedro Castillo»?

Argumento: existe desde hace más de 30 años un lobby de mentiras contra las FF.AA. y Policía Nacional del Perú, así pues, las ONGs comunistas y abogados del Estado defienden a terroristas y violentistas ante misión internacional, empero patriotas ofrecen asesoría legal a nuestras soldados y policías que se fajan contra subversivos. Que caviares agrupados en distintas ONGs intentan convencer con mentiras a la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nuestra FF.AA y PNP actúan sistemáticamente para asesinar manifestantes.

Como lo hemos señalado siempre en Pysnnoticias, abogados independientes salen a aclarar la verdad de la situación.

«Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, adelantó información a los funcionarios extranjeros, señalando que las Fuerzas Armadas y la Policía habían violado el debido proceso al intervenir a manifestantes sin presencia de fiscales».

Ante esto, el Centro Iberoamericano de Derechos Humanos en Perú se pronunció frente a la falsa narrativa, a la cual acusó de promover una victimología mediática de quienes, infringiendo la ley, pretenden blindar sus actos vandálicos con un manto de impunidad. En este sentido debemos expresarnos que el Gobierno de Dina Boluarte ha dispuesto, en ejercicio de su prerrogativa constitucional, conjuntamente con el primer ministro y los ministros del Interior, Defensa y Justicia su defensa . Así mismo debemos de comunicar que también se comentó que la CIDH no debe prestarse a una discriminación ideológica comunista, que pretende excluirse de la aplicación de las leyes.

Que era responsabilidad del fiscal Jesús Hermosa Abad custodiar lo incautado, pero no solo dejó libres a los 26 intervenidos, sino que les entregó a todos sus teléfonos celulares. Eso va contra lo elemental en una investigación. Empero, también debemos de precisa que Dador no se quedó en estas afirmaciones, sino que en RPP aseguró que las FF.AA. y la Policía Nacional del Perú no deben usar armas contra delincuentes que, aprovechándose de la protesta popular, destruyen propiedad pública y privada, así como atacan físicamente.

En consecuencia siendo esto así, como lo es, la CNDDHH, se convirtió en lobistas a favor de delincuentes comunista y violentistas tal como lo hemos observado en todos los medios de comunicación. Así de simple.

Como si fuera poco, hasta los familiares de Pedro Castillo se reunieron con delegación de la CIDH? Vilma Vásquez Castillo, hermana del prófugo Fray Vasquez, sobrina del expresidente, detalló que han solicitado justicia y transparencia en el proceso que se le sigue a su tío, que se encuentra delicado de salud. Visita que se da en el marco de la crisis política y social que se vive en el país.

Este encuentro se suscitó en el hotel BTH del Country Club de San Isidro, hasta donde acudieron miembros de esta comitiva y hermanos y sobrinos del exjefe de Estado.

Asimismo, a través de un documento, el abogado Wilfredo Robles solicitó que se concrete un encuentro con el exmandatario lo más antes posible. Porque la CNDDHH y la CIDH no visitan a las difuntas de los policías caídos, a los heridos -internados- por la barbarie?