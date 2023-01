¿Protesta o terruqueo, quiénes están y que hay detrás de las protestas?

¡Clickear Stars! (Votos: 2 Promedio: 5 )

En conversatorio organizado por la Coordinadora Republicana se analizaron los últimos hechos de violencia registrados en nuestro país

El almirante en retiro José Cueto, sostuvo que lamentablemente el gran problema que tiene nuestro país es que no sabemos votar por nuestras autoridades y esta falla es utilizada por sectores radicales para crear el caos.

Durante el Conversatorio “Perú frente a vándalos: ¿Protesta o terruqueo?, organizado por la Coordinadora Republicana (CR), consideró que los malos gobiernos que hemos tenido en los últimos años, mayoritariamente se han dedicado a engañar a la población y por ello tenemos jóvenes que no conocen ni leen la historia peruana.

El actual congresista de la República consideró que los últimos hechos de violencia, así como el traslado a Lima de cientos de manifestantes, insumos y provisiones está pagado por el narcotráfico que no es solo peruano, sino que lo maneja principalmente Bolivia.

Cueto agregó que se encargan de azuzar a la gente que no tiene pensamiento crítico para analizar y son manejados por la llamada dictadura de las redes sociales que divulgan contenidos falsos y alarmistas con la finalidad de crear el pánico.

En este sentido, dijo que es urgente que el gobierno investigue quienes son los verdaderos responsables de organizar actos vandálicos y actuar con firmeza y dentro del marco de la ley.

El almirante en retiro formuló un llamado a los jóvenes a usar la tecnología, pero para generar su propio pensamiento y no para recibir órdenes y a la población a no dejarse llevar por azuzadores que vienen desde la época del terrorismo.



Mientras tanto, durante su participación en el evento, Vanessa Quiroga, víctima del atentado de Tarata de 1992, alertó que estamos a un paso de volver a vivir la época de la subversión que mató a tanta gente si es que no tomamos acciones firmes e inmediatas.

Cuestionó que somos un pueblo que aparentemente ha olvidado su historia y personajes de izquierda radical se están encargando de envenenar la mente de tantos peruanos, que mal hizo también el expresidente Pedro Castillo quien llevó un mensaje negativo al interior del país.

Vanessa Quiroga, sobreviviente de la subversión, se mostró en contra del cierre del Parlamento Nacional al recodar que constituye el contrapeso político del Poder Ejecutivo.

Asimismo, hizo una invocación a la ciudadanía para respaldar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú que están para poner el orden y resguardar nuestra integridad.

En el nuevo conversatorio, organizado por la Coordinadora Republicana, donde se abordaron las últimas protestas, la abogada Mariella Bianchi, sostuvo que en estas marchas hay mucha gente que realmente ejerce su derecho a la protesta, pero también hay infiltrados, vándalos que tienen como objetivo quebrantar el orden constitucional.

Anoto que en la actualidad estamos enfrentando una guerra con varios enemigos internos y externos, pero debemos saber que para ello existe la ley y la Constitución que van por encima de las proyecciones políticas.