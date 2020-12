Up Next

Por lo tanto, no olvide pasar y volver a aplicar el filtro durante todo el día para disfrutar del verano sin preocupaciones.

El protector solar es el arma más segura contra estos efectos. “Investigaciones recientes han encontrado que la sombrilla no bloquea la radiación. Y ofrece, como máximo, FPS 8. Además, la arena refleja los rayos del sol”, completa Claudia.

Muchos productos incluso ofrecen antioxidantes en la fórmula. Por lo tanto, tienen efecto anti-edad. Ya la piel sensible puede usar protector solar mineral. “Por último, quien tiene melasma debe elegir filtros basados, que dan protección adicional contra la luz visible.”

“Entre 20 y 30 minutos es el tiempo necesario para que el protector solar se disperse sobre la piel”, dice Maurizio. De hecho, el producto es una emulsión de gotas de agua con protector solar. Entonces, uno debe esperar a que el agua se evapore y la protección comience a actuar. “Te proteges justo después de la aplicación, pero no es la potencia máxima.”

Preste atención a la mejilla, el contorno de los labios, la punta de la nariz y sus lados. Después de todo, son regiones que tienen cáncer de piel y la formación de manchas. Además, cuando esté en lugares de exposición solar directa, como Playa y piscina, pase el filtro antes de ponerse la ropa. “Por lo tanto, el producto se pasa por todo el cuerpo. Finalmente, aplique protector solar puro, sin otros productos, para no perder potencia y adherencia.”

En la cara, use una capa generosa de protector solar hasta que cubra toda el área. Asegure, además, una cobertura homogénea. “Vaya desde la cara hasta la raíz del cabello y también en la región preauricular, es decir, muy cerca del pliegue de la oreja. No te olvides del cuello, el cuello, la nuca y las orejas. Especialmente si está en la playa, piscina o caminata. Estas áreas pueden sufrir quemaduras”, explica la dermatóloga Claudia Marçal.

Según el farmacéutico Maurizio Pupo, la respuesta está en la “regla de la cucharadita”. Es decir, debe aplicar el equivalente a una cucharadita en la cara. Lo mismo ocurre con los brazos. Por otro lado, son dos cucharaditas para tronco/espalda y para las piernas. “Esa es la cantidad que utilizamos cuando vamos a probar el factor de protección del producto, por lo que si se aplica debajo de eso, no tendrá el SPF prometido en el paquete”, afirma.

