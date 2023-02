Prosenderistas, presentan tacha contra inscripción del Partido Aprista ante el JNE?

By

El delincuente Castillo, Cerrón, Foro de Sao Paulo, Grupo de Pueblo o «el gallo» Zamora, ordenaron la tacha contra el APRA?

«La democracia se sustenta en partidos políticos sólidos. Cuando los partidos se debilitan o desaparecen, la democracia desaparece con ellos. O peor aún se envilece al ritmo de la decadencia política y ello lo saben muy bien los comunistas».

Todo indicaría que detrás de todo está la mano del tuco Guillermo Bermejo y de Evo Morales, para que el APRA NO VUELVA A LA ARENA POLÍTICA si supera el periodo de tacha, queda inscrito y habilitado para participar en la próxima contienda electoral, y se habría comisionado al extombo, exministro del Mininter y exabogado de Perú Libre Luis Roberto Barranzuela, –expulsado por hacer fiesta en estado de emergencia – y el no menos abogado Raul Olaechea -desertor del delicuente Pedro Castillo y abogado de Evo Morales-, que se opongan a la participación del partido del pueblo en la próxima contienda electoral, porque el APRA los combatió y derrotó en la arena política.

Hace unas semanas, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) indicó que la reinscripción de Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) está en proceso, de esta forma intenta regresar a las actividades políticas ante un presunto adelanto de elecciones. Sin embargo, los abogados Raúl Noblecilla y Luis Barranzuela interpusieron una tacha para evitar que se considere un partido político: A través de sus redes sociales, Noblecilla manifestó que se debe la “contribución a la salud democrática” y compartió sólo la primera página del oficio presentado al director nacional del Registro de Organizaciones Políticas, Fernando Rodríguez Patrón. Según Noblecilla y Barrenzuela, hay tres razones:

1. Que el estatuto del partido fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, falta a las exigencias establecidas en el artículo 9 de la Ley de Organizaciones Políticas, en relación con las medidas internas para eliminar cualquier tipo de acoso contra las mujeres en la vida política.

2. Que la agrupación política tampoco establece ninguna regla respecto de la paridad en las listas de los postulantes para cargos de dirección de la organización política y que únicamente contiene normas relativas a la votación de cargos y modalidad de elección popular.

3. Que el PAP no contaría, al momento de su inscripción, con comités partidarios en funcionamiento permanente y los que presentó tienen domicilio impreciso.

Se puede esperar algo más de un ayayero, lambiscón como Noblecilla Olaechea, asesor del despacho del congresista Guillermo Bermejo y también su abogado en el proceso que se le sigue al legislador por presunta afiliación terrorista, que fuera nombrado como viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM…

«A Palacio llega cualquiera, porque el camino de Palacio se compra con oro o se conquista con fusiles. Pero la misión del aprismo es llegar a la conciencia del pueblo antes que llegar a Palacio. Y a la consciencia del pueblo no se llega ni con oro ni con fusiles». (V.R.H.T, 1931)

A quien le gano Barranzuela? se graduó como abogado en1999 y se especializó en Derecho Penal. Ha pasado más de 27 años de su vida como oficial de la Policía Nacional del Perú (PNP). Fue dado de baja en 1993 por medida disciplinaria y es que durante su paso por la policía, ha tenido varias sanciones por abuso de autoridad y negligencias.

En el caso de Noblecilla Olaechea, es hijo nada menos que de la hermana de Adolfo Olaechea Cahuas, recordado como el canciller de Sendero Luminoso. Este cercano parentesco dejaría muchas cosas en claro. Se sabe que Noblecilla era el sobrino engreído del vocero senderista.

Este abogaducho en cuestión, no tiene sangre en la cara, es recordado también por haber sido abogado de Luis Nava Guibert, que tras la muerte de Alan García “recordó súbitamente” que el expresidente había recibido unas loncheras con dinero. En ese momento Noblecilla declaró “Yo no entiendo por qué con tanta desesperación reclaman pruebas. (…) Aquí nadie quiere hacerle bulla al muerto, lo que se quiere es que se haga justicia”.

Hasta la fecha Luis Nava no aporta ninguna prueba y Noblecilla se mordió la lengua o debe seguir preguntando ¿por qué con tanta desesperación reclaman pruebas…? Está claro que la verdad, el honor, el buen nombre no valen nada para él… el dinero y el honor no tienen color para los ayayeros, sobones o chupamedias…

Dios los cría y el diablo, los junta!