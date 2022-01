Pronatel dará mantenimiento a Fibra Óptica en vez de Azteca SAC

Up Next

Cabe destacar que, la Resolución Ministerial N° 689-2021-MTC/01 encargó al Pronatel la función de la operación temporal de la RDNFO, directamente o a través de terceros, hasta por un máximo de tres años, a fin de garantizar su continuidad en beneficio de la inclusión digital de los ciudadanos de zonas rurales y aisladas, quienes actualmente no tienen acceso al servicio de Internet.

Asimismo, Pronatel indicó que aún no se ha suscrito el acta de reversión de los bienes a favor del Estado, debido a que la empresa Azteca Comunicaciones no ha subsanado en su totalidad las observaciones comunicadas oportunamente durante la supervisión del estado de bienes de la RDNFO realizada entre los meses de noviembre y diciembre de 2021, lo cual será exigido en cautela de los intereses del Estado.

